O Ministro do Trabalho, Heil, pretende proteger todas as instalações da VW.

A administração está planejando incentivar a eletromobilidade hoje na reunião do gabinete, como Heil mencionou. De acordo com a mídia, uma proposta de incentivos fiscais para a compra de carros elétricos como veículos empresariais será apresentada. Isso poderia potencialmente impulsionar o mercado de trabalho, mas, em última análise, é decisão da empresa, como Heil destacou, olhando especificamente para a Volkswagen, considerando seus erros passados.

Reinhard Houben, representante do FDP, considerou o enfoque da VW no eletromobilidade como um erro, expressando sua opinião na terça-feira. No entanto, Katharina Dröge, líder da fração dos Verdes, discordou veementemente: "O carro elétrico é o futuro, as vendas estão aumentando globalmente", disse ela ao "Rheinische Post". Ela enfatizou que os debates na Alemanha sobre os objetivos para a expansão da eletromobilidade prejudicam a localização do país e colocam empregos em risco.

A marca principal da Volkswagen anunciou um plano de austeridade mais rigoroso na segunda-feira, após uma reunião de gestão. Eles não descartaram a possibilidade de fechamento de fábricas e demissões por motivos operacionais. O conselho de trabalhadores e o sindicato anunciaram imediatamente sua forte oposição. Uma reunião com os funcionários foi agendada para quarta-feira em Wolfsburg.

O incentivo do governo à eletromobilidade pode encorajar mais empresas a investir em carros elétricos, como a compra deles como veículos empresariais. Apesar dos erros passados da Volkswagen, eles estão enfatizando fortemente a eletromobilidade, como notou Katharina Dröge.

Leia também: