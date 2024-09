O ministro do Trabalho da Federação, Heil, pretende impedir a Volkswagen de fechar as suas fábricas.

O Ministro do Trabalho Hubertus Heil (SPD) está tentando evitar o fechamento das fábricas da Volkswagen. Ele declarou, "Agora é nossa tarefa garantir que todas as fábricas continuem operacionais e que as demissões por motivos empresariais sejam evitadas", disse aos broadcasters RTL e ntv na terça-feira. As negociações precisam acontecer agora, com apoio político.

Heil também mencionou que o governo dará ímpeto aos veículos elétricos durante a reunião do gabinete na terça-feira. De acordo com os relatórios, um projeto de lei para isenções fiscais na compra de carros elétricos como carros empresariais será apresentado. Heil acrescentou que a empresa deve liderar o caminho primeiro, olhando para a Volkswagen, já que eles cometeram seus próprios erros recentemente.

O FDP's Reinhard Houben apontou o foco da VW na eletrificação como um erro na terça-feira. No entanto, a verde Katharina Dröge discordou fortemente dessa visão: "O futuro é dos veículos elétricos, as vendas estão crescendo internacionalmente", disse ao "Rheinische Post". Ela acrescentou: "As discussões na Alemanha sobre questionar os objetivos para a produção em massa de veículos elétricos prejudicam a localização da Alemanha e ameaçam empregos".

A marca principal VW anunciou um plano de austeridade mais rigoroso após uma reunião de gestão na segunda-feira, e o fechamento de fábricas e demissões por motivos empresariais não estão mais fora de questão. O conselho de trabalhadores e o sindicato anunciaram "resistência com gosto amargo". Uma reunião com os trabalhadores está marcada para quarta-feira em Wolfsburg.

Heil sugeriu que o governo poderia ajudar a impulsionar a produção de veículos elétricos, o que poderia contribuir para a superação dos desafios recentes da Volkswagen. Diante da possibilidade de perdas de empregos, Dröge enfatizou que promover veículos elétricos e produção em massa é crucial para preservar a localização econômica da Alemanha e os empregos.

