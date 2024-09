O ministro do Interior francês expressa objecções às políticas migratórias propostas.

O recente Ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, causou polêmica com suas propostas de políticas migratórias mais duras. Em uma entrevista à CNews, ele declarou que regulamentações, como deportações aumentadas e menos permissões para imigrantes sem documentos, poderiam ser implementadas por meio de ordens executivas. Retailleau acrescentou que a assistência médica para migrantes também poderia estar sob o alcance dessas ordens executivas, para proporcionar mais segurança e reduzir a imigração, já que ele acredita que a França é um ímã para migrantes.

Após assumir o cargo, Retailleau concentrou-se apenas em restaurar a ordem e não comentou sobre imigração. No entanto, em entrevistas subsequentes, ele tornou a imigração sua principal preocupação.

Crítica da esquerda

Ele afirmou que, embora a oposição de esquerda tenha pouco poder na Assembleia Nacional, a maioria dos cidadãos franceses, tanto de direita quanto de esquerda, deseja controle. Retailleau anunciou que logo se encontraria com prefeitos regionais em áreas de "caos migratório".

Ele rejeitou a ideia de que a imigração em massa poderia ser vantajosa para a França. Retailleau também afirmou que, embora a França tenha recebido metade do número de pedidos de asilo da Alemanha em 2023, com 167.000 aplicações, a França permanece um local altamente atraente para migrantes.

A oposição de esquerda reagiu com raiva. O líder do Partido Socialista, Olivier Faure, acusou Retailleau de ser excessivamente simpático às ideologias de extrema direita. Faure também lembrou Retailleau de sua história de endurecimento das leis de imigração no Senado, algumas das quais foram posteriormente rejeitadas pelo Conselho Constitucional.

Incidente do "Francês de papel"

O deputado socialista Arthur Delaporte acusou Retailleau de tentar impulsionar tais reformas sem o devido processo parlamentar. A líder do Partido Verde, Marine Tondelier, denunciou a "retórica perigosa" de Retailleau por culpar os migrantes por muitos dos problemas sociais da França.

Mathilde Panot, líder de uma facção de esquerda populista, acusou Retailleau de racismo, citando seu termo depreciativo "francês de papel" para imigrantes. Em resposta a essas acusações, Retailleau argumentou que muito do anti-sionismo serve como uma máscara para o anti-semitismo.

Retailleau, de 63 anos, é considerado uma das poucas figuras influentes no governo atual, que depende heavily do partido de direita populista Rassemblement National, cujo apoio poderia potencialmente desencadear futuros votos de desconfiança da esquerda.

Os governos e os partidos políticos na França estão envolvidos em um debate acalorado sobre políticas migratórias devido às propostas de Retailleau. Partidos políticos de esquerda, como o Partido Socialista, criticaram Retailleau, acusando-o de simpatizar com ideologias de extrema direita e usar linguagem depreciativa em relação aos imigrantes.

Os comentários de Retailleau sobre políticas de imigração e seu uso do termo "francês de papel" têm causado controvérsia entre vários governos e partidos políticos, causando divisões no discurso político francês.

Leia também: