O ministro do Interior de Brandemburgo propõe a eliminação do sistema de asilo.

No próximo domingo, o parlamento de Brandemburgo será eleito, com pesquisas indicando que a AfD está na liderança. O ministro do Interior da Alemanha, Stübgen, defende a revogação da lei atual de asilo e se refere à Convenção de Genebra sobre Refugiados, que a Alemanha cumpre. Ele também oferece conselhos ao ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock.

O ministro do Interior de Brandemburgo, Michael Stübgen, está defendendo a abolição da lei atual de asilo na discussão sobre migração em andamento. Ele justifica sua proposta argumentando que o direito individual ao asilo não é mais necessário na Lei Fundamental, de acordo com as regras da Convenção de Genebra sobre Refugiados, que a Alemanha já adere. Ele propõe a incorporação da Convenção de Genebra sobre Refugiados como uma garantia constitucional na Lei Fundamental.

Stübgen fez essa proposta na véspera das eleições estaduais em seu estado federal, onde a possibilidade de uma vitória da AfD paira. Sem a lei de asilo, seria viável implementar cotas de refugiados, afirmou Stübgen. "Então teríamos o poder de decidir quem entra em nosso país e poderíamos determinar a extensão da entrada e integração de migrantes."

Sugestões semelhantes já foram apresentadas pela União. No entanto, o político da CDU, Stübgen, parece cético quanto à probabilidade de uma mudança na Lei Fundamental: "Portanto, estamos nos concentrando no que é alcançável agora."

Stübgen apoia a declaração de um estado de emergência nacional para rejeitar pedidos de asilo nas fronteiras. Ele tem confiança de que isso é legalmente permitido, mesmo que o número de novos chegados esteja atualmente diminuindo, ele disse ao jornal. "As cargas não são mais gerenciáveis." Discussões com países vizinhos seriam essenciais para garantir rejeições bem-sucedidas, afirmou Stübgen.

"Iria sugerir que a ministra das Relações Exteriores (Annalena) Baerbock viaje menos para Israel e se envolva mais com nossos países vizinhos sobre como lidar com isso se declararmos um estado de emergência", ele recomendou, apontando para a política do Verde. Críticas agudas já vieram da Polônia e da Áustria em relação a potenciais rejeições de pedidos de asilo em suas fronteiras com a Alemanha, que a União vem defendendo há algum tempo.

Até agora, tem sido a prática que a elegibilidade de pedidos de asilo é determinada nas fronteiras. De acordo com a chamada procedimento de Dublin, eles poderiam ser devolvidos a outro país da UE se eles já tivessem apresentado ou pudessem ter apresentado um pedido de asilo lá, desde que esse país conceda o consentimento. No entanto, esse consentimento necessário muitas vezes não é concedido, e os pedidos de asilo permanecem na Alemanha.

