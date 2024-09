- O Ministro do Interior Behrens afirma que a questão não é centrada principalmente no asilo.

Na discussão sobre deportações mais rigorosas, Daniela Behrens, ministra do Interior de Baixa Saxônia do partido SPD, não tem problemas com a lei de asilo. Ela sugeriu: "Em vez disso, deveríamos nos concentrar em garantir que indivíduos sem status de asilo possam retornar aos seus países de origem". Ela terá uma discussão hoje com a coalizão do tráfego de luz, a União e vários estados federais, discutindo as repercussões do suposto ataque islamista em Solingen.

Behrens afirmou: "Compartilhamos o objetivo comum de ser mais eficaz na implementação da lei de asilo e das deportações". Ela destacou que os principais obstáculos estão na implementação prática dessas regulamentações legais. A Alemanha depende da colaboração com os países de origem dos buscadores de asilo. "Precisamos de mais acordos com esses países", insistiu Behrens.

Para alcançar isso, tais acordos precisam ser finalizados no nível federal. É igualmente crucial fortalecer a cooperação com os vizinhos da Europa Oriental para facilitar as transferências de Dublin, destacou Behrens. Essas são regulamentações que permitem deportar buscadores de asilo para outros países europeus responsáveis por eles. Foi esse o caso do suspeito atacante de Solingen, que deveria ter sido deportado para a Bulgária.

Os participantes esperados na reunião de hoje em Berlim incluem a ministra do Interior Nancy Faeser (SPD), o ministro da Justiça Marco Buschmann (FDP) e a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock (Verdes) do governo federal. Além de Behrens, também é esperada a participação do ministro-presidente de Baixa Saxônia, Stephan Weil (SPD) - Baixa Saxônia está atualmente gerenciando o trabalho dos estados liderados pelo SPD.

Behrens mencionou que a Alemanha poderia se beneficiar de mais acordos com países de origem, como Hanôver, para facilitar as deportações de indivíduos sem status de asilo. No decorrer de suas preparações para a reunião de hoje, Behrens destacou a importância de fortalecer a cooperação com os vizinhos da Europa Oriental, com o objetivo de melhorar as transferências de Dublin para gerenciar buscadores de asilo de forma mais eficaz.

Leia também: