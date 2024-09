O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, dimite às 08:49.

Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, Renuncia. Confirmação Vem do Presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk. Esta notícia estoura na quarta-feira, com o Presidente Stefantchuk anunciando no Facebook que o pedido de demissão de Kuleba será discutido na próxima sessão plenária. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente (entradas 00:47 e 22:06). Isso faz parte de uma grande reformulação do governo ucraniano. De acordo com o líder do partido no poder, Servidor do Povo, David Arakhamia, no Telegram, quarta-feira deve ser um dia de demissões. O dia das nomeações é esperado para quinta-feira.

10:06 Zelensky: Cidadãos Ainda Presos Debaixo dos Escombros. O ataque com mísseis russos em Poltava, um dos ataques mais mortíferos desde o início do conflito, ainda deixa cidadãos presos sob os escombros, disse o Presidente Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno. Ele pede novamente por sistemas de defesa aérea aprimorados.

09:41 Grossi Avisa sobre Potencial Desastre na Usina Nuclear de Zaporizhzhia. Zelensky e o chefe da agência nuclear da ONU, Rafael Grossi, discutem a situação das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi visita a usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, onde alerta para um potencial desastre devido à fragilidade da situação e ao risco contínuo. A usina foi tomada por tropas russas pouco depois da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente está desligada.both sides accuse each other of shelling the plant. They both deny the claims.

09:14 Governador: Dois Mortos em Lviv, 19 Feridos. Pelo menos duas pessoas morreram em Lviv, uma cidade do oeste da Ucrânia, devido a ataques aéreos russos (entradas 06:17 e 05:29). other 19 were injured, Governor Maksym Kozytskyi announced on Telegram.

07:58 Ucrânia Procura Ajuda Adicional para Regiões da Linha de Frente. A Ucrânia busca mais ajuda para reconstruir seu setor agrícola e desminar. Isso é relatado pelo "Rheinische Post" de Düsseldorf, após uma resposta do governo alemão a consultas de parlamentares. A Ucrânia busca, entre outras coisas, um programa de apoio para áreas agrícolas próximas à linha de frente, com pagamentos de prémio para proteção de pessoal. Também pede a extensão do programa de entrega de geradores do Ministério da Agricultura para desminagem nas proximidades da linha de frente. O Ministério Federal para a Cooperação Económica e o Desenvolvimento já estão envolvidos num projeto de deteção e desminagem, de acordo com o governo alemão.

07:06 Incêndio Erupte Perto da Estação de Lviv Depois de Ataque de Drone Russo. Um incêndio eclodiu perto da estação de trem principal de Lviv após um ataque de drone russo. O Governador Maksym Kosyzkyj relatou isso no Telegram. Dois edifícios escolares também foram danificados, com janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kosyzkyj, vários drones Shahed estavam envolvidos no ataque aéreo russo. Serviços de salvamento e resgate estão no local. As escolas afetadas permanecerão fechadas, como anunciado pelo Prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica perto da fronteira polaca, longe das frentes de batalha, mas tem sido alvo de vários ataques desde o início do conflito.

06:12 Segunda Onda de Ataques Aéreos Atinge Kyiv. Kyiv é atingida por uma segunda onda de ataques aéreos russos. Defesas aéreas estão ativas. Testemunhas relatam explosões nas proximidades de Kyiv, possivelmente indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, Lviv, no oeste da Ucrânia, perto da fronteira polaca, sofre um ataque de drone. Todo o país permanece em alto alerta, como anunciado pela força aérea ucraniana no Telegram. A Polónia redeploia seus aviões e aliados para garantir o espaço aéreo pela terceira vez em oito dias em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance russos, como anunciado pelo Comando Operacional das Forças Armadas Polacas.

04:27 Biden Promete Mais Defesa Aérea à Ucrânia. Após o devastador ataque russo em Poltava, que resultou em pelo menos 51 mortos, o Presidente Biden prometeu fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea adicionais. "Condeno firmemente esse ataque brutal," disse Biden. Os EUA vão continuar a apoiar militarmente a Ucrânia, incluindo o fornecimento de sistemas e capacidades de defesa aérea essenciais para defender as fronteiras. Zelensky tinha reiterado o seu pedido a aliados ocidentais após o ataque para uma pronta disponibilização de novos sistemas de defesa aérea e autorização para utilizar armas de longo alcance existentes para atacar território russo.

2:52 Novo Ataque de Drone Russo em KyivA Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. As forças de defesa ucranianas estão ativamente repelindo esses ataques nas proximidades da capital, como relatado pelo exército ucraniano via Telegram. Ainda não há informações disponíveis sobre o número de drones envolvidos ou a extensão dos possíveis danos. Este é o último de uma série de ataques aéreos russos na capital Kyiv que têm aumentado em frequência nas últimas semanas.

1:32 Plano de Selenskyj para Manter o Região de Kursk IndefinidamenteA Ucrânia busca manter o controle sobre os territórios ocupados pela Rússia na região de Kursk até que o Presidente Putin esteja pronto para negociações. Isso foi dito pelo Presidente Selenskyj durante uma entrevista à NBC News. A ocupação dessas regiões faz parte de um plano de vitória da Ucrânia, revelou Selenskyj. Em geral, a Ucrânia não precisa de terras russas. Selenskyj não entrou em detalhes sobre quaisquer planos para conquistar mais território russo. A operação de Kursk foi mantida em segredo mesmo do Presidente dos EUA, Biden.

0:47 Renúncias de Ministros em Antecipação de Reestruturação do Gabinete na UcrâniaQuatro ministros ucranianos – incluindo a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilez – renunciaram antecipadamente em relação a uma esperada reestruturação do gabinete na Ucrânia. Não fica claro se esses ministros irão transitar para outras posições de alto nível. "Como prometido, uma grande reformulação do governo é esperada nesta semana", explica David Arakhamia, líder do partido no poder Servidor do Povo, no Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e o dia seguinte, um dia de nomeações", anunciou Arakhamia, que mantém relações próximas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

11:16 Zelenskyy Pede Autorização para Usar Armas de Alcance Longo após Ataque de Foguete em PoltavaApós o ataque mortal de foguetes russos em Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pede permissão para deployar armas de alcance longo contra a Rússia. "Se conseguirmos destruir os lançadores dos agressores e seus aeroportos e logística militares russos, os ataques russos tornar-se-ão impossíveis", declara Zelenskyy em seu discurso diário em vídeo. O número de mortos em Poltava agora é de 51, com 271 feridos. Mais indivíduos ainda estão presos sob escombros.

22:06 Zelenskyy Demite Outro Alto FuncionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy remove Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da administração presidencial, de acordo com um decreto publicado no site do presidente. Além disso, o presidente da câmara anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que ocupava os cargos de vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente. O presidente Volodymyr Zelenskyy explica que essas mudanças visam reforçar o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de tal forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados que precisa."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Momento Extremamente Ansioso para os Moradores"A Ucrânia experimenta um dos ataques aéreos mais pesados desde o início da guerra. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas. A repórter da ntv Kavita Sharma está no local e relata uma "situação nervosa" e como os moradores experimentaram o ataque de foguetes.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Matar Prisioneiros de GuerraA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar mais soldados capturados. Investigações foram iniciadas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, de acordo com o que a agência relatou em seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os ocupantes os deitaram de bruços no chão e atiraram neles imediatamente nas costas", escreveu a agência, citando vídeos que circulam na internet.

Em meio à atual reorganização do governo ucraniano, com vários ministros já tendo renunciado e mais esperados em breve, a União Europeia pode precisar reavaliar sua parceria estratégica com a Ucrânia, já que figuras-chave na liderança ucraniana mudam.

As tensões no reator nuclear ocupado pela Rússia em Zaporizhzhia aumentaram, com o chefe da agência de energia nuclear da ONU, Rafael Grossi, alertando para o risco de um desastre devido à fragilidade da situação e ao risco contínuo. A União Europeia, como um jogador significativo na política energética global, pode expressar preocupação com a segurança e a segurança do reator nuclear de Zaporizhzhia e seu possível impacto nos suprimentos de energia europeus.

