- O Ministro da Cultura Klepsch observa aumento da rugosidade do áudio

A campanha eleitoral de 2024 é um novo desafio para a Ministra da Cultura e Turismo da Saxônia, Barbara Klepsch (CDU). "O clima mudou", ela comenta. "As conversas são muito mais diretas." Não é como há cinco ou dez anos. "Você é vaiado, interrompido, às vezes até de forma agressiva, e até os argumentos mais fortes às vezes não são ouvidos." Ela não percebeu isso tanto em seu cargo.

Em geral, uma tendência positiva na cultura e turismo

A mulher de 59 anos, natural da Montanhas Metálicas, faz parte do governo estadual desde 2014 e foi Ministra da Saúde até 2019. Olhando para trás nos últimos cinco anos, ela vê isso positivamente, apesar dos obstáculos impostos pela pandemia de COVID-19 e o tempo que se seguiu. A cultura e o turismo conseguiram superar a crise. "Isso é um grande ponto positivo no lado do crédito." As figuras de visitantes, hóspedes e pernoites estão voltando aos níveis pré-pandêmicos.

A tarefa de revisar a Kulturraumgesetz persiste

A revisão da Kulturraumgesetz também está em andamento. Este conceito único de financiamento cultural foi implementado em todo o país em 1994. As cidades de Chemnitz, Dresden e Leipzig formam cada uma um espaço cultural urbano, juntamente com cinco espaços culturais rurais. Eles decidem independentemente sobre o financiamento de instituições e projetos. O estado apoia os municípios com 106 milhões de euros.

Após 30 anos, a lei agora precisa ser revista e ajustada, declarou Klepsch. O grupo de trabalho já formado inclui profissionais regionais e expertise externa. A lei deve ser reformulada até o final de 2025.

"Os fundos estão garantidos", disse a ministra. Os espaços culturais recebem fundos, apresentam suas candidaturas, há consultores e o município também deve financiar uma parte para seu museu, biblioteca ou outros projetos. Isso assegura que esses fundos sejam usados ​​sabiamente, mesmo em tempos incertos.

A cultura é mais do que apenas um extra

"Os municípios precisam de financiamento adequado para cumprir suas obrigações", disse Klepsch, especialmente quando os fundos estão apertados e as prioridades precisam ser estabelecidas. Entre as prioridades estão creches e construção de estradas, mas também cultura. "É mais do que apenas um extra, é uma linha de vida e um fator de localização." Após vários programas de auxílio, é necessário uma estratégia de financiamento estruturada do estado e das regiões que seja adequada.

