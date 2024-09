O Ministério da Justiça da Noruega está pensando em proteger sua fronteira com a Rússia através da construção de barreiras.

Noruega pode construir uma barreira ao longo de sua fronteira com a Rússia, segundo sugeriu a Ministra da Justiça Emilie Enger Mehl. Segundo ela, uma barreira fronteiriça não apenas é eficaz para desencorajar invasões, como também vem equipada com sensores e tecnologia que podem identificar qualquer atividade próxima à fronteira. Ela compartilhou essas ideias durante uma entrevista com a NRK, publicada no sábado à noite.

As autoridades norueguesas estão atualmente avaliando várias estratégias para reforçar a segurança ao longo da fronteira de 198 quilômetros. Essas estratégias podem envolver a construção de uma barreira, aumentar as patrulhas fronteiriças ou aprimorar a vigilância.

Emeng Enger Mehl recentemente visitou a Finlândia durante o verão para observar seus métodos de garantir sua fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia. Após mais de 1.300 migrantes, a maioria sem documentos adequados, terem entrado ilegalmente em seu país em um período de três meses, a Finlândia decidiu fechar todas as passagens de fronteira com a Rússia no final de 2023.

A Finlândia acusa a Rússia de envolvimento em "conflitos cinzentos". Para obstruir a Rússia de utilizar migrantes como tática, a Finlândia planeja erguer uma barreira em certas seções de sua fronteira. Esta região fica sob a periferia norte da OTAN e serve como fronteira externa para a UE.

Enger Mehl acredita que a construção de uma barreira também poderia ser benéfica para a Noruega. "É uma medida que poderia ser aplicada à fronteira inteira ou a seções específicas dela", ela afirmou.

A consideração da Noruega em construir uma barreira fronteiriça com a Rússia está alinhada com a decisão da Finlândia de fortalecer certas seções de sua fronteira com estruturas semelhantes. As medidas de segurança aumentadas em ambos os países visam desencorajar entradas ilegais e potenciais ameaças.

