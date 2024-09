O mês passado teve uma dupla vantagem para os consumidores, uma vez que a inflação mostrou uma diminuição, abrindo caminho para a continuação da redução das taxas de empréstimo.

Residentes dos EUA e autoridades do Banco Central podem comemorar os recentes desenvolvimentos: a inflação diminuiu visivelmente no mês anterior, potencialmente permite que as autoridades monetáriascontinuem a reduzir as taxas de juros com maior convicção.