O Merz sugere testar temporariamente uma política de negação de fronteira.

Após uma reunião infrutífera sobre a criação de uma nova política de asilo, o líder da CDU, Norbert Merz, apresentou uma nova proposta à coalizão do tráfego de luz: eles deveriam testar a negação de migrantes não autorizados nas fronteiras por um período de três meses e depois avaliar a situação. Discussões adicionais com Lindner, Habeck e Scholz também são possíveis.

À medida que a conversa sobre regulamentações mais rígidas para o asilo avança, o líder da CDU, Norbert Merz, apresentou uma nova abordagem para a administração do tráfego de luz: as expulsões repentinas de migrantes nas fronteiras que ele defende deveriam ser implementadas por três meses, conforme compartilhado com o grupo de mídia Funke. As expulsões nas fronteiras alemãs são "o único método de curto prazo eficaz para deter a imigração irregular para a Alemanha", afirmou ele. "Se a coalizão do tráfego de luz encontrar dificuldades em apoiar isso, então proponho que executemos essas expulsões a partir de 1º de outubro por um período inicial de três meses." O impacto dessa ação seria significativamente reduzir o fluxo para a Alemanha da maneira mais rápida possível, afirmou Merz. Uma revisão deveria seguir após três meses, disse ele. O governo federal poderia então reconhecer que esse método é o curso de ação adequado.

As negociações entre a União e o governo federal, bem como representantes dos estados, sobre a política migratória fracassaram esta semana. Merz insistiu em expulsões completas de migrantes na fronteira - incluindo solicitantes de asilo. O governo expressou reservas sobre essa proposta e fez referência aos precedentes estabelecidos pelo Tribunal de Justiça Europeu.

Merz agora está aberto a engajar-se em um novo diálogo com a legislatura do tráfego de luz. Ele mencionou uma proposta do líder do FDP, Christian Lindner. Este último havia sugerido conversas com Lindner, o chanceler Olaf Scholz do SPD e o vice-chanceler Robert Habeck dos Verdes na terça-feira. Merz expressou sua disposição em participar. O vice-líder da fracção do FDP, Christoph Meyer, agora vê Scholz como a pessoa responsável pela próxima jogada: "Espero que o chanceler federal convide o tráfego de luz e a União para discussões adicionais em breve", compartilhou com o "Tagesspiegel".

Líderes da coalizão verde e Juso insatisfeitos

O líder da coalizão verde, Robert Habeck, expressou insatisfação com a proposta de Merz para um período de três meses de teste. "Ele se levanta e insiste que sua perspectiva é a única correta", queixou-se Habeck sobre Merz no Welt TV. "Não há abordagem colaborativa para encontrar soluções." Habeck destacou o ministro do interior austríaco, que havia declarado que a Áustria não aceitaria de volta os refugiados expulsos. Conseqüentemente, há problemas práticos. "É a Europa. Precisamos discutir as coisas entre nós, nos unir e não podemos simplesmente realizar um experimento que vai contra os interesses dos países vizinhos", alertou Habeck, o líder da coalizão verde.

O ministro do interior da Baviera, Joachim Herrmann, rejeitou imediatamente o anúncio da Áustria. "Não se trata de saber se a Áustria aceitará alguém, mas se a Alemanha negará a entrada de alguém." Se a Alemanha negar a entrada, a pessoa fica no país vizinho e não entrou, explicou o político da CSU. "Nesse caso, o problema para a Áustria não é se eles querem 'aceitar alguém de volta'."

O líder da Juso, Francisco Uribe, criticou fortemente a posição da União. Merz visa "sacrificar os princípios fundamentais da nossa lei de asilo às massas populistas" e fortalecer a AfD, afirmou Uribe ao "Frankfurter Rundschau". O governo do tráfego de luz, por sua vez, está "sendo pressionado para uma competição de dureza contra os refugiados". Isso é "desastroso".

