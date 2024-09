O mercado financeiro está a sofrer um declínio.

Em escala global, os mercados de ações estão passando por uma queda, principalmente devido a uma significativa queda no valor da gigante tecnológica Nvidia. Cerca de 280 bilhões em valor de mercado desapareceram como resultado.

Após a queda na Bolsa de Valores de Nova York e no Japão, a Bolsa de Frankfurt mostra fraqueza, com o DAX caindo 0,7% para 18.602 pontos. Ele chegou a cair ainda mais nas primeiras horas do dia.

O índice Nikkei de Tóquio despencou mais de 4%, enquanto o amplo S&P 500 e o tech-heavy Nasdaq de Nova York caíram 2,1% e 3,3%, respectivamente.

Na terça-feira, o índice líder da Alemanha chegou a se aproximar da marca psicologicamente significativa de 19.000, atingindo brevemente um recorde antes de virar para negativo. Dados econômicos decepcionantes dos EUA serviram como a principal causa para esse revés.

O setor industrial da economia dos EUA mal conseguiu frear sua queda em agosto. O índice de gerentes de compras do Instituto de Gestão da Oferta para o setor econômico aumentou ligeiramente 0,4 ponto para 47,2 pontos, apesar de permanecer abaixo da marca de crescimento de 50 pontos.

O setor industrial representa cerca de 10% da economia dos EUA e enfrenta desafios devido à economia global fraca e à política monetária apertada do Federal Reserve dos EUA, que recentemente deu indicações de uma possível redução de taxa.

Queda nas Ações da Nvidia

O setor de construção dos EUA também recebeu más notícias. O gasto com construção caiu 0,3% em julho, de acordo com o Departamento do Comércio, e o setor está sentindo os efeitos da política monetária apertada do Fed, com as taxas de hipoteca aumentando. Uma redução de taxa é esperada em setembro, o que deve estimular a atividade de construção.

Dados fracos de vendas da Associação de Semiconductores dos EUA também afetaram o sentimento. As ações de tecnologia foram especialmente afetadas, com a Nvidia liderando a queda. As ações da Nvidia caíram 9,5%, o que resultou em uma perda de valor de mercado de 279 bilhões de dólares. Essa venda continuou após o fechamento da sessão de negociação em Nova York.

Devido à histeria em torno da IA, o preço das ações da Nvidia disparou desde o início de 2023. O valor de mercado ultrapassou a marca de três trilhões de dólares em junho, ultrapassando a Apple na época. Somente a Microsoft era mais valiosa. Portanto, uma substancial queda no preço das ações da Nvidia agora equivale a perdas de valor de mercado de três dígitos em bilhões de dólares. A última vez que tais perdas massivas ocorreram em um dia foi em fevereiro de 2022, quando a Meta Platforms, a empresa mãe do Facebook, perdeu 232 bilhões de dólares em valor de mercado após um balanço fraco.

No Japão, a Tokyo Electron e a Advantest, uma fabricante de testadores de chips, viram suas ações caírem cerca de 9% e 8%, respectivamente. A Renesas Electronics teve uma queda de mais de 10%.

"Mercado Completamente Desfigurado"

Os especialistas do mercado viram isso como um indício de que os investidores estão ficando mais céticos em relação à tecnologia relacionada à inteligência artificial. A IA teve um papel significativo nos ganhos das ações neste ano. Na semana passada, as projeções trimestrais da Nvidia não atenderam às expectativas dos investidores.

Todd Sohn, estrategista da Strategas Securities, comentou: "Ao longo dos últimos doze meses, tanto dinheiro entrou em ações de tecnologia e semicondutores que o comércio ficou completamente distorcido". O gestor de ativos BlackRock até questionou se as receitas da IA justificam o atual boom de investimentos em tecnologia em uma nota a clientes.

Os investidores agora esperam os dados de emprego dos EUA mais tarde nesta semana para ver se o Federal Reserve dos EUA prosseguirá com o aumento de taxa esperado com um corte de meio ou um quarto de ponto percentual.

Em resposta às projeções trimestrais decepcionantes da Nvidia, os grupos tecnológicos em todo o mundo testemunharam uma onda de vendas, com as ações da Nvidia caindo 9,5%. Isso resultou em uma significativa perda de valor de mercado de 279 bilhões de dólares para a gigante tecnológica.

Consequentemente, alguns especialistas do mercado expressaram ceticismo em relação aos grupos tecnológicos heavily investidos em inteligência artificial, vendo esse evento como um sinal de que os investidores estão reavaliando seus investimentos.

