Técnico Dino Toppmoeller irradiava entusiasmo antes do jogo inaugural em casa da Bundesliga do Eintracht Frankfurt. Com adversários tentadores para a fase de grupos na Europa League reformulada e a confirmação da permanência do atacante Omar Marmoush, não é de admirar que ele estivesse animado.

"É uma espécie de amálgama de fatores", explicou Toppmoeller, referindo-se à sua vibe positiva. Ele estava especialmente ansioso pelo jogo em casa de abertura da Bundesliga no sábado (15h30 / Sky) contra a TSG 1899 Hoffenheim. "A expectativa está nas alturas para nos apresentarmos diante de nossos torcedores novamente."

O técnico de 43 anos não deixou dúvidas de que as Águias tinham uma ligeira vantagem antes do jogo. "Estamos jogando em casa, temos uma equipe forte, estamos em alta, a energia no vestiário é positiva", disse Toppmoeller. Portanto, ele via uma vantagem para seu time.

Omar Marmoush também estaria no elenco contra Hoffenheim. Havia especulações persistentes de que o atacante de 25 anos deixaria o clube. No entanto, Frankfurt deixou claro no final da janela de transferências que o egípcio permaneceria com a equipe.

"Temos mantido consistentemente que Omar é uma peça crucial de nossa equipe. Ele nunca mostrou intenção de partir e continua focado em nossas metas e objetivos", esclareceu o diretor esportivo do Frankfurt, Markus Kroesche.

"É uma situação fantástica para todos que ele está ficando", disse Toppmoeller. Ele havia conversado frequentemente com o egípcio. Marmoush informou que se sentia à vontade, sentia apoio de seus companheiros de equipe e gostava de trabalhar sob a orientação do staff técnico. Os torcedores também estavam do seu lado. "Esses elementos, eu acredito, são mais valiosos para ambos do que talvez alguns euros a mais."

Na Europa League, os torcedores do Frankfurt podem esperar jogos em casa gerenciáveis e viagens fora de casa desafiadoras. O campeão de 2022 enfrentará Slavia Praga, Ferencváros Budapeste, Viktoria Plzeň e FK RFS Riga, os campeões da Letônia, na fase de grupos em casa. Fora de casa, os hessianos enfrentarão AS Roma, Olympique Lyon, os campeões dinamarqueses do FC Midtjylland e Besiktas Istambul. Este foi o resultado do sorteio em Mônaco.

"Todos estão animados com a Europa League. Os jogos fora são todos testes difíceis. Os jogos em casa oferecem confrontos interessantes. Queremos transformá-los novamente em carnavais de futebol com nossos torcedores em casa", disse Toppmoeller, expressando sua meta: "Queremos avançar o máximo possível". Os horários exatos de início serão anunciados no sábado à noite.

Cada uma das 36 equipes - anteriormente havia 32 - jogará quatro jogos em casa e quatro jogos fora. Os oito primeiros da tabela avançam para a fase eliminatória após a fase de grupos. As equipes classificadas do 9º ao 24º participarão de uma fase eliminatória para determinar a próxima rodada. A primeira rodada será em 25/26 de setembro. A fase de grupos termina em 30 de janeiro de 2025. A final será realizada em 21 de maio de 2024, em Bilbao.

