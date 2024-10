O médico enfrenta acusações ligadas à morte do Matthew Perry admite culpa por conspirar para administrar ketamina.

Segundo o acordo, Chavez confessou ter colaborado com outros para fornecer ketamina a Perry. Infelizmente, Perry faleceu em outubro de 2023 devido a "consequências graves" da anestesia e afogamento subsequente, de acordo com o relatório da autópsia do médico legista do Condado de Los Angeles. Ele tinha 54 anos.

Durante uma sessão de tribunal na quarta-feira, Chavez aceitou o acordo de acusação dos promotores. A sua sentença está marcada para 2 de abril de 2025. Chavez pode passar até dez anos na prisão, de acordo com a pena máxima descrita no acordo de acusação.

A CNN entrou em contacto com o representante legal de Chavez e a Procuradoria dos EUA para obter comentários.

Em uma sessão de tribunal anterior, Chavez reconheceu as acusações e renunciou ao seu direito a um grande júri de acusação.

Chavez é acusado de fornecer ao Dr. Salvador Plasencia, também envolvido na morte de Perry e que anteriormente negou qualquer má conduta, a ketamina administrada a Perry através de uma receita suspeita, de acordo com documentos do tribunal.

Plasencia e Chavez estão entre um grupo de cinco indivíduos que foram implicados na morte de Perry. Além disso, o assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa, e um conhecido de Perry, Erik Fleming, também foram acusados. Todos os quatro têm sido úteis para a acusação.

Fleming, que admitiu um crime de conspiração para fornecer ketamina e um crime de fornecer ketamina resultando em morte, e Iwamasa, que confessou um crime de conspiração para fornecer ketamina resultando em morte, têm datas de sentença agendadas.

Jasveen Sangha - que as autoridades afirmam ter operado um "emporium de venda de drogas" em sua casa - e Plasencia negaram-se a várias acusações, incluindo falsificação de registros médicos e conspiração para distribuir, entre outras.

Sangha e Plasencia estão agendados para comparecer juntos no julgamento, segundo os promotores. O julgamento é esperado para começar em 4 de março de 2025, e uma audiência prévia ao julgamento foi agendada para 19 de fevereiro.

Chavez obteve seu diploma de medicina em 2004 pela Faculdade de Medicina David Geffen da UCLA, de acordo com seu site, que promove serviços de saúde personalizados.

Ele renunciou à sua licença médica de acordo com o acordo de acusação, como anteriormente afirmado pelo seu advogado Matthew Binninger.

CNN’s Taylor Romine, Cheri Mossburg, Nick Watt e Jack Hannah contribuíram para esta reportagem.

