O Marmoush enfurecido faz um acordo para se tornar o primeiro Hunter do FC Bayern.

Eintracht Frankfurt agora está colado em Bayern Munich na Bundesliga, graças a uma vitória eletrizante contra Holstein Kiel e uma atuação excepcional do atacante Omar Marmoush. Os Hessianos agora estão em segundo lugar, com quatro vitórias consecutivas.

Dois gols, duas assistências: guiado pelo brilhante Marmoush, Frankfurt continuou sua impressionante série de vitórias na Bundesliga e se juntou a Bayern Munich na briga. O time do técnico Dino Toppmoeller venceu Holstein Kiel por 4 a 2 no domingo, garantindo sua quarta vitória consecutiva.

Marmoush foi o destaque do jogo, diante de 15.034 torcedores no estádio lotado de Kiel. O egípcio marcou seus quinto e sexto gols da temporada (25º e 65º), aproximando Frankfurt dos líderes do campeonato. Ele também deu assistências para Igor Matanovic (47º) e Lucas Tuta (74º). Com 12 pontos, Frankfurt agora está a apenas um ponto de Bayern.

Machino de Kiel luta de volta

O jogador japonês do Kiel, Shuto Machino (30º e 50º), conseguiu igualar o placar duas vezes, mas no final, o recém-promovido time não conseguiu segurar e segue sem vitória em sua estreia na Bundesliga. Com apenas um ponto em cinco jogos, Kiel continua na lanterna da tabela.

Frankfurt tinha uma pontuação a provar após o empate tardio contra Viktoria Pilsen na Liga Europa (3 a 3). "Vamos ver como a jovem equipe reage", disse Toppmoeller, delineando uma estratégia clara para a viagem ao norte: "Agora, precisamos nos recuperar."

De fato, os Hessianos não demonstraram nenhum sinal de decepção com o resultado da Liga Europa. Apesar de fazer cinco mudanças na escalação e perder o atacante Hugo Ekitike devido a problemas na adutora, Frankfurt assumiu o controle do jogo desde o início, ditando o ritmo e merecendo abrir o placar.

Weiner impede mais gols de Marmoush

A defesa de Kiel cometeu vários erros, dando a Frankfurt várias chances - mas eles não conseguiram marcar antes do intervalo. Apenas os rápidos movimentos de Marmoush mantiveram o goleiro de Kiel, Timon Weiner, ocupado, mas ele não conseguiu marcar três vezes quando desmarcado.

Por outro lado, Kiel trabalhou duro, mas inicialmente teve dificuldades para penetrar no terço final. Isso mudou após o empate, com Lewis Holtby armando Robin Koch. A equipe em casa teve seu melhor momento, com Machino acertando a trave - mas o gol foi anulado devido a uma falta (36º).

O segundo tempo foi tão emocionante quanto o primeiro. Frankfurt retomou a liderança após um escanteio, mas Kiel respondeu rapidamente. No entanto, à medida que o jogo progredia, a superioridade de Frankfurt se tornava cada vez mais evidente. Kiel ficou sob constante pressão devido ao jogo ofensivo implacável de Frankfurt. Os gols vieram.

As habilidades de Marmoush em marcar gols e dar assistências ficaram evidentes durante a vitória de 4 a 2 de Frankfurt sobre Holstein Kiel, consolidando ainda mais a posição do time como candidato ao título na Bundesliga. Com o futebol sendo o esporte em questão, a atuação do atacante egípcio foi crucial para manter a jornada de Frankfurt rumo ao desafio a Bayern Munich pela primeira colocação.

Após seu empate anterior contra Viktoria Pilsen na Liga Europa, Frankfurt não mostrou nenhum sinal de decepção em seu jogo de futebol contra Holstein Kiel, mantendo seus altos padrões de futebol e demonstrando sua sólida equipe e resiliência.

