O marido da estrela de "The Bachelorette" Rachel Lindsay pede o divórcio

Na terça-feira, Abasolo apresentou um pedido de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles, de acordo com uma cópia do processo obtida pela CNN.

Abasolo citou diferenças irreconciliáveis como motivo para o divórcio, de acordo com a petição. Ele está solicitando apoio conjugal e para Lindsay pagar seus honorários advocatícios.

O casal se conheceu em 2017, quando Lindsay estrelou o reality show de longa duração da ABC "The Bachelorette". Eles ficaram noivos durante o final do programa e se casaram em 2019.

A CNN entrou em contato com um representante de Lindsay para comentar.

"Depois de mais de 4 anos de casamento, Rachel e eu tomamos a difícil decisão de nos separar e começar de novo", escreveu Abasolo em um comunicado postado em sua página no Instagram na terça-feira. "Eu sou um homem de família, mas às vezes amar a si mesmo e ao seu parceiro significa que você deve deixar ir."

Lindsay ainda não respondeu à petição de Abasolo, de acordo com registros on-line. O casal não tem filhos em comum.

"Definitivamente, um dos anos mais difíceis da minha vida, mas escolhendo se concentrar em momentos gratos e carregando essa energia para 2024", escreveu Rachel em sua página no Instagram durante o fim de semana do feriado de Ano Novo, antes do arquivamento de Abasolo na terça-feira.

Lindsay é mais conhecida como a estrela da 13ª temporada de "The Bachelorette". Ela também atua como personalidade da televisão e co-apresenta o podcast "Higher Learning" ao lado de Van Lathan. Abasolo trabalha como quiroprático em Los Angeles, de acordo com os seus perfis nas redes sociais.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com