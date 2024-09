- O mandato do líder do proibido ICE está a chegar ao fim.

Com apenas alguns dias restantes para sua partida obrigatória, há especulação sobre se Mohammed Hadi Mofatteh, o chefe do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), rotulado como extremista e proibido, já se despediu da Alemanha. Até as 14h de terça-feira, nenhum "confirmação de passagem de fronteira" havia sido enviado à imigração de Hamburgo pela polícia federal, informou um representante do ministério do interior à agência de notícias alemã. No entanto, uma partida tardia ainda é uma possibilidade.

De acordo com o decreto de expulsão emitido no final de agosto, Mofatteh deveria deixar a Alemanha até as 12h de 11 de setembro. Caso contrário, ele pode ser deportado à força para o Irã às suas próprias custas. Além disso, ele é proibido de entrar novamente na Alemanha, e o ministério do interior alerta que ele pode enfrentar até três anos de prisão se desobedecer.

Mofatteh é percebido como o emissário do Líder Supremo do Irã

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), proibiu o IZH em 24 de julho, rotulando-o como "um importante centro de propaganda iraniana na Europa". Cinco organizações afiliadas ao centro também foram banidas. Durante uma batida em todo o país, todos os ativos e instalações foram apreendidos. Desde então, a Mesquita Azul gerenciada pelo IZH na margem externa do Alster em Hamburgo também parou de operar.

De acordo com as declarações do IZH, Mofatteh serve como o mais alto guia espiritual para os xiitas da Europa, exceto no Reino Unido. De acordo com a proteção da constituição de Hamburgo, ele está sujeito às ordens do Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e é visto como seu representante na Alemanha. "Mofatteh é um representante habilmente treinado do regime atual em Teerã. Sua família está profundamente enraizada na elite religiosa do estado iraniano", diz o último relatório de proteção da constituição do escritório do estado de Hamburgo sobre ele. Ele tem sido envolvido com o IZH desde 2018.

Apesar de ser rotulado como extremista e proibido, as funções religiosas de Mofatteh como o mais alto guia espiritual para os xiitas da Europa, exceto no Reino Unido, podem tornar sua partida da Alemanha desafiadora. Sua lealdade ao Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, como percebido pela proteção da constituição de Hamburgo, pode influenciar suas decisões.

Leia também: