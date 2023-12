O Mandalorian chega à terceira temporada com o botão de reset

Num dos aspectos mais estranhos da tradição mandaloriana, a remoção do capacete tornou Din Djarin (Pedro Pascal, ou pelo menos a sua voz) num apóstata, levando-o a regressar ao seu mundo natal num esforço de expiação.

A viagem, no entanto, requer algumas paragens antes, começando com uma sequência de ação musculada envolvendo uma criatura gigante, seguida de uma visita ao seu velho amigo Greef Karga (Carl Weathers) e outra a Bo-Katan (Katee Sackhoff), que não compreende o compromisso de Djarin com o código Mandaloriano. (Karga explicou a ausência de Cara Dune depois de a Disney ter optado por se separar da atriz que a interpretava, Gina Carano, devido a publicações ofensivas nas redes sociais).

O que sobrou, num episódio escrito pelo produtor executivo Jon Favreau, foram pequenas e agradáveis cenas cómicas, a maior parte delas envolvendo Grogu, também conhecido como Baby Yoda, que se divertiu de várias formas, desde confundir um pequeno alienígena com um animal de estimação até explorar as maravilhas de uma cadeira giratória.

Na medida em que as temporadas anteriores de "The Mandalorian" foram impulsionadas pela busca de um lar para Grogu, antes de os dois se reunirem em "The Book of Boba Fett" (na verdade, "The Mandalorian Season 2B"), a estreia foi discreta na sua escala narrativa. A graça salvadora veio do conhecimento que Favreau e seu colega produtor Dave Filoni trazem para explorar o universo de "Star Wars", desde os filmes recentes até as séries animadas "Star Wars: The Clone Wars" e "Star Wars Rebels", que é onde Bo-Katan começou.

O Disney+ não disponibilizou o episódio aos críticos com antecedência, o que alimentou as expectativas de que o primeiro episódio pudesse conter algum tipo de revelação ou surpresa, talvez como o grande cameo que encerrou a segunda temporada.

O episódio "The Apostate", no entanto, foi realmente o oposto disso, mais um caso de facilitar a temporada do que explodir nela, enquanto preparava o terreno para um mergulho na política Mandaloriana - contando com a impressão, aparentemente, de que um ano após "Livro de Boba Fett" os fãs do show, como Grogu, estão prontos para simplesmente sentar e aproveitar o passeio.

