O Manchester United sofre a primeira derrota sob o comando do treinador interino Ralf Rangnick e os problemas persistem contra o Wolves

Foi a primeira derrota dos anfitriões desde que o treinador interino Ralf Rangnick assumiu o comando do Old Trafford no final do ano passado , e o desempenho dececionante mostra sinais de que nem tudo está bem no clube.

O técnico alemão tentou reformular alguns aspectos do jogo do United, mas, mais uma vez, a formação pareceu pouco estruturada e os jogadores mostraram falta de confiança.

O Wolves, por sua vez, foi um vencedor digno, depois de dominar grande parte do jogo.

O seu meio-campo foi simplesmente superior ao do United, e os visitantes poderiam ter marcado ainda mais se não fosse uma série de defesas do guarda-redes do United, David de Gea.

Falta de compostura

O golo acabou por surgir aos 82 minutos da partida, com o veterano médio João Moutinho a rematar rasteiro para o fundo da baliza.

O golo garantiu a primeira vitória do Wolves em Old Trafford desde 1980 e levou a equipa para o oitavo lugar da tabela - apenas um lugar atrás do Manchester United.

"Não jogámos bem, nem individual nem coletivamente. Na primeira parte, tivemos grandes dificuldades em mantê-los longe da nossa baliza", disse Rangnick após o jogo.

"O jogo mostrou que ainda temos muito trabalho a fazer. Tivemos demasiados erros não forçados.

"Não quero falar do desempenho individual dos jogadores. É uma questão de toda a equipa. Não faz sentido."

Depois de ter vencido confortavelmente o seu último jogo em casa do Burnley, os adeptos em Old Trafford esperavam outra boa prestação na segunda-feira.

Mas desde o apito inicial, as estrelas do United pareceram não ter compostura, pois não conseguiram manter qualquer tipo de pressão sobre a baliza do Wolves.

A segunda parte foi um pouco melhor após a entrada do médio Bruno Fernandes. A estrela portuguesa acertou na trave pouco depois de ter entrado em campo, antes de o golo de Cristiano Ronaldo ter sido anulado por fora de jogo.

Fernandes também teve um golo de livre defendido nos últimos segundos do jogo.

'Eu sabia que seria difícil'

Um potencial positivo para o United é o regresso de Phil Jones. O defesa-central esteve ausente devido a lesões nos últimos dois anos, mas foi titular com o Untied a sofrer uma crise de lesões na defesa.

O jogador de 29 anos teve um desempenho mais seguro do que muitos dos seus companheiros de equipa, que foram vaiados por alguns membros da multidão no final do jogo.

"Eu sabia que seria difícil", disse Rangnick em uma avaliação brutal do trabalho no Manchester United.

"Foi por isso que me trouxeram. Sabia que não seria fácil encontrar um equilíbrio entre o ataque e a defesa.

"Hoje, mostrámos problemas semelhantes aos que a equipa tinha há três ou quatro semanas, antes de eu chegar. Não é uma tarefa fácil desenvolver um ADN com e sem bola.

"O jogo de hoje mostrou que ainda faltam alguns passos".

O United defronta o Aston Villa na Taça de Inglaterra na segunda-feira, antes de voltar a jogar na liga a 15 de janeiro.

Os Red Devils estão atualmente a quatro pontos dos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões.

Fonte: edition.cnn.com