O Manchester City vence o Liverpool e mantém o contacto com o Arsenal no topo da Liga Inglesa

Três golos do City na segunda parte, no Estádio Etihad, no sábado, ajudaram a garantir uma vitória confortável e merecida para a equipa da casa contra uma equipa que, em épocas anteriores, tinha sido o único adversário do City para o título da liga.

Mas a equipa do Liverpool desta época está longe de ser a mesma das últimas campanhas, e parece que a equipa de Jurgen Klopp terá dificuldades em terminar entre os quatro primeiros, o que os Reds terão de fazer se quiserem qualificar-se para a Liga dos Campeões da próxima época.

Mesmo sem o avançado Erling Haaland, autor de 42 golos, o City foi prolífico, respondendo ao golo de abertura de Mohamed Salah aos 17 minutos com golos de Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan e o brilhante Jack Grealish.

O City, o bicampeão da liga, precisava de ganhar para manter o ritmo do líder Arsenal. Os Gunners também tiveram uma vitória convincente no sábado, derrotando o Leeds United por 4 a 1 e mantendo uma vantagem de oito pontos no topo da tabela.

Se as duas equipas continuarem a jogar como têm vindo a fazer, o jogo que poderá ser crucial na corrida pelo título é o jogo entre as duas equipas no Etihad, a 26 de abril, após o qual o City terá apenas seis jogos pela frente e o Arsenal cinco.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com