O Manchester City goleia o Arsenal por 5-0 e os Gunners caem para o último lugar da Premier League

Ilkay Gundogan marcou nos primeiros dez minutos do jogo, graças a um cruzamento do seu colega de equipa Gabriel Jesus, cabeceando sem contestação o guarda-redes do Arsenal, Bernd Leno, para colocar a sua equipa em vantagem.

O Arsenal continuou a falhar ao longo do jogo, com o defesa Cédric Soares a não conseguir afastar a bola e a dar ao adversário Ferrán Torres a oportunidade de marcar aos 12 minutos - o mais cedo que os Gunners sofreram dois golos num jogo da Premier League desde dezembro de 2017.

E as coisas só foram de mal a pior para o Arsenal, com Granit Xhaka a receber um cartão vermelho na sequência de uma entrada desastrada sobre João Cancelo.

O astro inglês Jack Grealish, que assinou com o City vindo do Aston Villa no início deste mês, também capitalizou as falhas do Arsenal, driblando Calum Chambers para colocar Gabriel Jesus no terceiro gol do City.

Torres e o também médio espanhol Rodri fecharam a vitória da sua equipa com dois golos na segunda parte, garantindo a segunda vitória consecutiva do City por 5-0.

Um início de temporada dececionante

O Arsenal tem-se debatido recentemente com um impasse histórico - nomeadamente ao perder com o recém-promovido Brentford por 2-0 na abertura da época - mas os Gunners ainda não marcaram em três jogos do campeonato, dando continuidade a uma série de maus resultados para a equipa do norte de Londres.

"Tenho de agradecer aos 3.000 adeptos que vieram aqui hoje, porque num dia difícil como este é possível dar o apoio que deram", disse o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, ao Arsenal Media após o jogo.

"Vir aqui e começar e competir bem e depois ficar com 10 homens é mentalmente muito exigente, por isso temos de gerir o jogo da melhor forma possível", disse.

"Sofremos mais dois golos [depois do intervalo] e estou muito desiludido", acrescentou.

O avançado do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, também se manifestou, dizendo à BT Sport que"não vai ser fácil" para Arteta motivar a equipa depois do jogo de sábado.

"Vai ser difícil, mas, como disse, somos uma equipa e temos de nos manter unidos neste momento. E, como jogadores seniores, temos de mostrar o caminho também aos jovens jogadores. Sei que não vai ser fácil, mas vamos tentar dar o nosso melhor", afirmou.

Falando sobre o desempenho da sua equipa, Aubameyang acrescentou: "Hoje, não foi suficiente, e contra uma equipa contra o City, 11 contra 11, temos de correr riscos e temos de ser corajosos com a bola, e hoje não o fizemos".

"E depois disso, levámos o cartão vermelho, foi um jogo completamente diferente, mas, como disse, isto não é suficiente e todos têm de elevar o nível, verem-se ao espelho e trabalharem arduamente como uma equipa e manterem-se unidos. Esta é a única forma de seguir em frente".

'Sei o trabalho que ele pode fazer'

No entanto, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, disse à BBC Sport que está convencido de que Arteta "fará um excelente trabalho".

Arteta se tornou um membro integrante da equipe técnica de Pep Guardiola no Manchester City, ganhando sete troféus em seus três anos como gerente assistente no clube antes de sair para assumir o Arsenal em 2019.

"Ele sabe que gosto muito dele. Nos dois ou três anos em que esteve aqui, foi importante para o que construímos", disse Guardiola.

"Conheço a sua consciência como treinador e como líder, no momento em que todos estiverem de volta, ele vai fazer um excelente trabalho. Sei disso porque o conheço, sei o trabalho que ele pode fazer", acrescentou.

Apesar do desempenho impressionante do seu clube, Guardiola disse que o City precisa de "fazer melhor".

"A primeira vez que chegámos à metade do jogo do Arsenal, marcámos. Tivemos problemas nos primeiros 15-20 minutos no nosso jogo de construção. Depois do 2-0 e da expulsão, o jogo é completamente diferente", disse.

"Ainda estamos a melhorar, como disse aos jogadores depois do jogo. Foi bom ganhar hoje, mas temos de ser melhores."

A vitória do City acontece no momento em que o clube entra na temporada 2021/22 da Premier League sem um reforço na frente, depois de duas tentativas de transferência fracassadas em Harry Kane, do Tottenham, e no atacante português Cristiano Ronaldo - que deve retornar ao Manchester United após 12 anos longe do clube.

Guardiola disse aos jornalistas, numa entrevista antes do jogo, que não estava "frustrado" com as transferências falhadas do seu clube, dizendo que "têm um plantel excecional".

"É bom que um jogador como Cristiano Ronaldo esteja de volta a Inglaterra para a Premier League, é uma boa notícia."

O Arsenal vai tentar recuperar no próximo sábado, quando defrontar o Norwich City, que também está no fundo da tabela.

Entretanto, o City, defensor do título, defronta o Leicester City no Estádio King Power.

Fonte: edition.cnn.com