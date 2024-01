O mais recente mega-aeroporto da China está oficialmente aberto

O seu voo inaugural, operado pela Sichuan Airlines, descolou às 11h10 de domingo, com destino a Pequim.

Chengdu, a capital da província de Sichuan, é agora a terceira cidade do país a ter dois aeroportos internacionais, juntando-se a Xangai e Pequim.

Construído a um custo de cerca de 70 mil milhões de yuanes chineses (10,8 mil milhões de dólares), a primeira fase do enorme centro de aviação tem capacidade para receber até 60 milhões de passageiros por ano, abrindo ainda mais a região sudoeste do país.

Três pistas e dois terminais, cobrindo uma área total de 710.000 metros quadrados, estão em funcionamento. Segundo a agência noticiosa estatal Xinhua, o aeroporto acabará por albergar terminais com 1,4 milhões de metros quadrados, capazes de receber 120 milhões de passageiros por ano.

Para além dos famosos pandas, Sichuan é famosa pela sua cozinha picante e pelas belas paisagens, o que a torna um dos destinos turísticos mais populares da China, tanto entre os turistas nacionais como internacionais.

No entanto, para já, o novo aeroporto apenas servirá os primeiros. A China continua fechada à maioria dos viajantes internacionais.

"O novo aeroporto de Chengdu era necessário para acomodar o crescimento rápido e contínuo", disse o analista de aviação Brendan Sobie. "O mercado interno da China já recuperou totalmente da pandemia e continuará a crescer rapidamente. Dada a dimensão da cidade e a sua localização central na China, Chengdu está muito bem posicionada para beneficiar".

De acordo com os últimos dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o tráfego doméstico da China aumentou 6,8% em abril de 2021, em comparação com abril de 2019. O Aeroporto Internacional de Baiyun, na metrópole do sul de Guangzhou, ultrapassou o Hartsfield-Jackson de Atlanta para se tornar o aeroporto mais movimentado do mundo em 2020.

Antes da pandemia, o antigo Aeroporto Internacional de Chengdu Shuangliu era o quarto maior do país, em volume de passageiros. Em 2020, "era na realidade o segundo maior, uma vez que foi menos afetado pela pandemia do que outros grandes aeroportos devido à sua grande dependência do mercado doméstico", acrescenta Sobie.

As ambições aeroportuárias da China

O novo Aeroporto Internacional de Chengdu Tianfu foi concebido por um consórcio constituído pelo China Southwest Architectural Design and Research Institute, pela China Airport Construction Group Corporation e pela empresa de arquitetura francesa ADP Ingenierie.

A primeira fase demorou cinco anos a ser concluída e apresenta uma série de tecnologias de ponta, incluindo software de reconhecimento facial, quiosques de auto-check-in, sistemas de segurança inteligentes, portões de embarque automático e concierges robots com IA.

Uma linha de metro liga o aeroporto ao centro da cidade. Atingindo velocidades de até 140 quilómetros por hora, a viagem de comboio demora entre 37 e 44 minutos. Uma linha de metro que liga as novas instalações ao Aeroporto Internacional de Chengdu Shuangliu deverá estar concluída em 2023.

O Aeroporto Internacional de Chengdu Tianfu é apenas um dos muitos aeroportos que a China planeia abrir nos próximos anos.

O país pretende ter 400 aeroportos em funcionamento até 2035, um enorme salto em relação aos actuais 241, de acordo com o Plano de Planeamento da Rede de Transportes publicado pelo governo no início de 2021.

A instalação mais notável a abrir na China nos últimos anos é o enorme Aeroporto Internacional de Daxing, em Pequim, que começou a funcionar em 2019. Projetado pela falecida arquiteta Zaha Hadid e pelos seus parceiros chineses, possui um terminal do tamanho de 97 campos de futebol.

Antes da sua abertura, a cidade estava a precisar desesperadamente de uma segunda porta de entrada global. O Aeroporto Internacional da Capital de Pequim (PEK) era o segundo centro de aviação mais movimentado do mundo e estava a atingir a sua capacidade máxima, o que tornava quase impossível às companhias aéreas acrescentarem voos em alturas desejáveis.

Maggie Hiufu Wong e Shawn Deng, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com