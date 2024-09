O maior estado da Áustria se transforma em região de catástrofe

Na região alpina, nenhuma parte está tão gravemente atingida pela situação de enchentes quanto a Baixa Áustria. As previsões indicam mais 50 milímetros de chuva nas próximas horas. Muitas áreas estão submersas e uma barragem pode ultrapassar seu limite em breve. O corpo de bombeiros executou diversas operações.

Após chuvas persistentes, a região da Baixa Áustria, na Áustria, foi classificada como zona de emergência. De acordo com a Agência Austríaca de Notícias (APA), o vice-governador Stephan Pernkopf prevê até 50 milímetros de chuva adicional nas próximas horas, contribuindo para enchentes generalizadas no país, segundo Pernkopf.

A situação geral está se tornando cada vez mais preocupante devido às chuvas persistentes. Há risco de deslizamentos devido ao solo completamente encharcado em alguns pontos. Muitas estradas foram inundadas.

A Baixa Áustria é a região mais afetada dentro da Áustria alpina, gravemente danificada pelas tempestades em curso. O maior estado federal, que abriga a capital Viena, é habitado por aproximadamente 1,72 milhões de pessoas. Foram realizadas cerca de 4.500 operações de resgate aqui durante a noite, com evacuações ocorrendo em alguns casos. Algumas comunidades rurais agora são inacessíveis por estrada.

Os serviços de trem na linha Amstetten-St. Valentin, no leste da Áustria, foram interrompidos, anunciou as Ferrovias Federais Austríacas (ÖBB). Esta linha faz parte da ligação ferroviária entre Viena e a Alemanha. Além disso, várias linhas de metrô de Viena perto do rio Wien também foram fechadas.

Bombeiros salvam pessoas de casas

Em algumas comunidades na Baixa Áustria, ao norte de Viena, bombeiros tiveram que resgatar pessoas presas em suas casas durante a noite. Uma pessoa foi resgatada de seu carro preso nas águas da enchente do Pielach, que transbordou para oeste de Viena. Em algumas áreas, os bombeiros estão usando barcos.

Pessoas de ruas propensas a enchentes em várias comunidades foram aconselhadas a deixar suas casas. A declaração de uma zona de emergência concede aos responsáveis maiores poderes, permitindo-lhes ordenar evacuações, por exemplo.

A situação é mais crítica ao redor dos rios Kamp e Krems, que desaguam no Danúbio. O fornecedor de energia EVN prevê que durante o dia, o já quase cheio reservatório de Ottenstein no Kamp transbordará, aumentando ainda mais os trechos inferiores do rio. O rio Thaya, no distrito de Waidhofen, a cerca de 70 quilômetros ao norte do Danúbio, ultrapassou seu nível de enchente de 100 anos, de acordo com relatórios oficiais. Em outras palavras, os níveis de água estão ultrapassando o nível estatisticamente esperado a cada 100 anos.

A tempestade "Boris" está atualmente devastando a Europa Central e Oriental e causando danos e enchentes na Áustria, República Checa, Eslováquia, Polônia e Romênia. Até agora, quatro vidas foram perdidas. Os níveis de água também aumentaram nos estados alemães da Saxônia e Baviera.

As enchentes deixaram muitas estradas na Baixa Áustria submersas, aumentando ainda mais o caos. Devido ao iminente risco de transbordamento da barragem de Ottenstein, mais evacuações podem ser necessárias nas áreas afetadas.

