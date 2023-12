O maior avião do mundo destruído na Ucrânia

O enorme avião, chamado "Mriya", ou "sonho" em ucraniano, estava estacionado num aeródromo perto de Kiev quando foi atacado por "ocupantes russos", disseram as autoridades ucranianas, acrescentando que iriam reconstruir o avião.

"A Rússia pode ter destruído o nosso 'Mriya'. Mas nunca conseguirá destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Prevaleceremos!", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, no Twitter.

Não houve confirmação independente da destruição do avião. Um tweet da empresa Antonov disse que não podia verificar o "estado técnico" do avião até que este fosse inspeccionado por peritos.

A empresa estatal ucraniana de defesa Ukroboronprom, que gere a Antonov, emitiu no domingo um comunicado dizendo que o avião tinha sido destruído, mas que seria reconstruído a expensas da Rússia - um custo estimado em 3 mil milhões de dólares.

"O restauro está estimado em mais de 3 mil milhões de dólares e em cinco anos", refere o comunicado. "A nossa tarefa é garantir que estes custos sejam cobertos pela Federação Russa, que causou danos intencionais à aviação e ao sector da carga aérea da Ucrânia.

Numa declaração posterior, a empresa afirmou que o avião tinha estado em terra perto de Kiev em 24 de fevereiro para manutenção.

"De acordo com o diretor da Antonov Airlines, um dos motores foi desmontado para ser reparado e o avião não pôde descolar nesse dia, apesar de terem sido dadas as devidas ordens", afirmou.

As forças russas afirmaram ter capturado o aeródromo de Hostomel, onde o AN-225 estava localizado, na sexta-feira. Uma equipa da CNN no terreno testemunhou a tomada de posições pelas tropas aéreas russas.

As imagens de satélite da Maxar Technologies mostram danos significativos numa parte do hangar onde se encontrava o AN-225.

Entretanto, o Sistema de Informação de Incêndio para Gestão de Recursos da NASA detectou vários incêndios no aeroporto, incluindo no hangar onde o avião está guardado. O incêndio no hangar foi detectado às 11h13 de domingo, segundo os dados da NASA, que são obtidos a partir de vários satélites da NOAA e da NASA.

Não é claro se estes incêndios no aeroporto são o resultado de incêndios efectivos ou de explosões de ataques militares.

A confirmar-se, o ataque marcaria o fim chocante de um avião com mais de 30 anos de serviço, que remonta aos tempos da União Soviética.

O AN-225 foi por vezes utilizado para ajudar a transportar ajuda aérea durante crises noutros países. No rescaldo do terramoto de 2010 no Haiti, entregou material de socorro à vizinha República Dominicana. Durante os primeiros dias da pandemia de Covid, foi utilizado para transportar material médico para as áreas afectadas.

A sua popularidade no mundo da aviação fez com que atraísse muitas vezes grandes multidões para onde quer que fosse, especialmente quando fazia aparições como estrela em espectáculos aéreos.

Alguns dos seus fãs recorreram às redes sociais no domingo para expressar a sua consternação perante as alegações de destruição do avião. "Mriya - Serás sempre recordado!", escreveu o bloguista de aviação Sam Chui no Twitter.

Até hoje, o Mriya continua a ser o avião mais pesado alguma vez construído. Movido por seis motores turbofan, tem um peso máximo de carga útil de 250 toneladas, que pode ser transportada no interior ou nas costas. Possui a maior envergadura de asa de qualquer avião em serviço operacional.

Apenas um An-225 foi construído pela empresa Antonov, sediada em Kiev, que concebeu o projeto. Voou pela primeira vez em 1988 e tem estado em serviço desde então.

Foi iniciada a construção de um segundo avião, mas nunca foi concluído.

A história do An-225 começa nos anos 60 e 70, quando a União Soviética estava envolvida numa corrida ao espaço com os Estados Unidos.

No final da década de 1970, surgiu a necessidade de transportar cargas grandes e pesadas dos seus locais de montagem para o Cosmódromo de Baikonur, o extenso porto espacial nos desertos do Cazaquistão que foi a plataforma de lançamento da viagem espacial pioneira de Yuri Gagarin em 1961.

A carga em questão era a nave espacial Buran, a resposta da União Soviética ao Space Shuttle da NASA. Uma vez que, na altura, não existiam aviões capazes de a transportar, a empresa Antonov foi incumbida de desenvolver um.

Barry Neild, da CNN, contribuiu para esta história

