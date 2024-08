- O Mainz temporariamente obtém apoio defensivo do jogador emprestado do Wolfsburg, Jenz.

Moritz Jenz está emprestando seus serviços ao FSV Mainz 05 do VfL Wolfsburg até o final desta temporada da Bundesliga. O defensor de 25 anos espera que essa mudança lhe dê mais oportunidades em campo. Embora tenha se tornado uma presença regular na defesa do Wolfsburg na temporada passada, a posição de Jenz mudou ao final da temporada, e seu potencial sob o novo técnico Ralph Hasenhüttl estava em dúvida.

De acordo com o diretor esportivo do Mainz, Christian Heidel, "Moritz é versátil, podendo jogar tanto na esquerda quanto no miolo da defesa. Ele é forte no jogo aéreo e sua liderança tanto dentro quanto fora de campo impulsiona sua equipe para frente".

Moritz Jenz está atualmente ganhando mais tempo em campo na Bundesliga com o FSV Mainz 05, após ter sido emprestado do VfL Wolfsburg. Sua versatilidade, podendo jogar tanto na esquerda quanto no miolo da defesa, é muito valiosa na competitiva Bundesliga.

Leia também: