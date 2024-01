O Liverpool vence a final da Taça de Inglaterra depois de derrotar o Chelsea numa emocionante decisão por penáltis

Apesar de todas as suas qualidades - a pressão intensa, a solidez defensiva, os ataques fulminantes - talvez o melhor de tudo seja a sensação de drama em ocasiões como esta.

Tal como na final da Taça da Liga no início do ano, em Wembley, os homens de Jurgen Klopp precisaram de penáltis para derrotar o Chelsea e levantar a taça no mesmo estádio.

Por mais improvável que seja que os Reds se tornem a primeira equipa inglesa a vencer as três competições nacionais e a Taça dos Campeões Europeus, o tetracampeonato ainda é possível graças a esta vitória na Taça de Inglaterra.

Dois troféus no armário esta época, espaço para mais dois. É por isso que os adeptos do Liverpool estão a sonhar. A história ainda pode ser feita.

Os 120 minutos sem golos não demonstraram a qualidade do jogo. Houve oportunidades, houve golos, mas talvez tenha sido apropriado que, no 150º aniversário da competição mais antiga do futebol, a final tenha sido decidida da forma mais teatral.

O Chelsea falhou o seu segundo penálti (Cesar Azplicueta), o Liverpool o quinto (Sadio Mane). Houve uma sensação de déjà vu, uma vez que os primeiros 10 penáltis não conseguiram decidir o resultado e o jogo foi para a morte súbita - a final da Taça da Liga terminou 11-10 nos penáltis, com os guarda-redes a precisarem de se impor.

Desta vez, porém, foram precisos menos penáltis, já que Alisson Becker defendeu o penálti de Mason Mount, o que deu a Kostas Tsimikas a oportunidade de se tornar o herói improvável.

O jogador da seleção grega, que não é titular absoluto do Liverpool, cobrou com frieza e provocou a alegria dos torcedores.

Os jogadores do Liverpool envolveram Tsimikas, o treinador Jurgen Klopp correu para os seus homens e os adeptos acenderam foguetes para saturar o ar com uma tonalidade vermelha.

O hino do clube, "You'll Never Walk Alone", ecoou pelo estádio, enquanto os adeptos do Liverpool faziam uma serenata a uma equipa que, em 30 anos, venceu pela primeira vez a Taça de Inglaterra em Wembley.

No entanto, as celebrações terão de ser breves, pois há outros desafios no horizonte - uma final da Liga dos Campeões no final do mês e dois jogos da Premier League para tentar ultrapassar a vantagem de três pontos do Manchester City na liderança do campeonato.

Chances em abundância

Mesmo uma ocasião tão tradicional como esta - uma banda marcial antes do pontapé de saída, a realeza a apresentar o troféu - reconhece os acontecimentos mundiais.

Como em muitas grandes ocasiões desportivas, foram feitas declarações políticas. Primeiro, os adeptos do Liverpool vaiaram o hino nacional inglês, depois os capitães e os dirigentes ergueram a bandeira ucraniana com as palavras "PAZ" em letras maiúsculas pretas e, pouco antes do início da competição mais antiga, os jogadores ajoelharam-se.

O jogo tinha apenas alguns minutos quando o Liverpool teve a sua primeira oportunidade. Na verdade, os homens de vermelho deveriam ter marcado pelo menos um golo, tal foi o domínio que tiveram nos primeiros 15 minutos, mas Thiago, o extraordinário Luis Diaz, Mo Salah e Mané não conseguiram marcar.

Embora o Chelsea tenha jogado em segundo plano durante a maior parte do primeiro tempo, os londrinos tiveram a melhor chance do período, com apenas uma defesa de classe mundial de Alisson - um mergulho rasteiro nos pés de Marcos Alonso - impedindo-os de passar à frente.

A saída precoce de Salah, o melhor marcador do Liverpool esta época, devido a lesão, aumentou a ansiedade do Liverpool ao longo da primeira parte, mas, mesmo sem o egípcio, os Reds conseguiram reafirmar o seu domínio antes do intervalo.

De facto, o substituto de Salah, Diogo Jota, deveria ter colocado os homens de Klopp em vantagem mesmo antes do intervalo.

Tal como o Liverpool tinha feito na primeira parte, o Chelsea teve um início brilhante na segunda. Mais uma vez, Alonso foi impedido de marcar, desta vez pela trave, quando o seu livre ameaçador acertou na trave.

Duas das melhores equipas do futebol inglês estavam a jogar de igual para igual e as oportunidades eram muitas: Jota, Diaz e Andy Robertson para o Liverpool; Christian Pulisic (duas vezes) para o Chelsea.

Foi um jogo sem fôlego. Foi divertido. O ambiente foi brilhante, com os dois grupos de adeptos a elevarem os decibéis numa bela noite de verão londrina.

Só faltava um golo. Os minutos passavam, as substituições aconteciam, os erros apareciam nas jogadas das pernas cansadas, mas ninguém conseguia marcar.

Diaz olhou para o céu quando o impressionante Edouard Mendy impediu mais uma oportunidade sua, esta aos 82 minutos, e o seu gesto reflectiu o sentimento de todos os adeptos que assistiam: será que algum dos guarda-redes será alguma vez batido?

Robertson acertou no poste a sete minutos do fim, antes de Diaz voltar a fazer pontaria. Mas ao apito final, o jogo - apesar de todas as oportunidades, apesar de todo o entretenimento - permaneceu 0-0.

Inevitavelmente, a energia caiu na prorrogação e poucas chances foram criadas enquanto os pênaltis se aproximavam.

Mais uma vez, o Chelsea, ainda sob sanções do governo britânico, sofreu a mais cruel das derrotas, tornando-se a primeira equipa a perder três finais consecutivas da Taça de Inglaterra.

"Estamos tristes, mas ao mesmo tempo orgulhosos, pois deixámos tudo em campo", disse o treinador Thomas Tuchel após o jogo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com