- O Lilium vai obter 100 milhões de euros de apoio do Governo

O tema do financiamento de empresas de táxi aéreo na Baviera tem sido objeto de discussão por algum tempo. O Ministro da Economia da Baviera, Hubert Aiwanger, do partido Livre Eleitorado, tem sido consistentemente contrário ao financiamento estatal de empresas como a Volocopter e a Lilium. Após uma posição negativa quanto ao financiamento estatal da Volocopter, a decisão sobre a Lilium ficou pendente por algum tempo.

De acordo com o Secretário de Estado da Baviera, Florian Herrmann, após uma reunião em Munique, o gabinete decidiu fornecer à Lilium uma ajuda estatal no valor de 100 milhões de euros. Esta ajuda inclui um empréstimo garantido de 50 milhões de euros pela Baviera, sujeito à participação do governo federal da mesma forma.

Herrmann descreveu esta decisão como uma "decisão de política industrial" do Ministro-Presidente e do gabinete inteiro. Com rumores de que a Lilium estava atraindo potenciais investidores estrangeiros e planejando relocação, devido ao atraso na decisão sobre a ajuda estatal, esta intervenção do gabinete foi um alívio. Países como a China já começaram a produzir táxis aéreos.

Os táxis aéreos de decolagem vertical da Lilium têm o potencial de permitir voos que cobrem distâncias de alguns centenas de quilômetros. Isso poderia revolucionar as viagens de negócios, permitindo transporte direto dos aeroportos para os destinos e até mesmo servindo como uma alternativa às rotas de trem ICE. Seu protótipo Lilium-Jet, equipado com sete assentos e alimentado eletricamente, já recebeu pedidos de vários países. Atualmente, eles empregam cerca de 1.000 pessoas.

A decisão do gabinete de fornecer à Lilium uma ajuda estatal, liderada pelo Secretário de Estado da Baviera, Florian Herrmann, foi recebida com alívio pela Lilium devido aos atrasos na decisão sobre a ajuda estatal e potenciais planos de relocação. A Comissão, como parte integrante do quadro regulatório da UE, precisará revisar e aprovar esta ajuda estatal para garantir que ela esteja em conformidade com as regras de ajuda estatal da UE, uma vez que as operações da Lilium vão além da Baviera.

