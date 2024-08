- O Lieberknecht de Darmstadt navegando nas águas de Elversberg: montando a corrente da onda

Timeante de segunda divisão SV Darmstadt 98 tem grande respeito por seu próximo adversário, SV Elversberg. "Elversberg possui uma equipe habilidosa que já assisti jogar ao vivo várias vezes na temporada passada. Eles vêm prosperando há algum tempo, é uma equipe bem integrada com rotinas e sistemas sólidos", afirmou o técnico do Darmstadt, Torsten Lieberknecht, antes do jogo fora de casa no sábado (13:00 CET, Sky).

Os Daffodils ainda não venceram após três jogos, mas demonstraram progresso notável no empate por 1 a 1 contra o 1. FC Nürnberg. "Foi significativo para os torcedores ver contra o Nürnberg que Lieberknecht não estava apenas falando sobre progresso, mas que avanços reais estavam sendo feitos", explicou o técnico.

As contratações de verão Guille Bueno e Sergio López, que ficaram de fora do jogo contra o Nürnberg devido a lesões, retornaram aos treinamentos da equipe e, portanto, poderiam estar de volta ao time.

As contratações de verão Guille Bueno e Sergio López, que ficaram de fora do jogo contra o Nürnberg devido a lesões, retornaram aos treinamentos da equipe e, portanto, poderiam estar de volta ao time.

