O líder russo Putin revela um plano ambicioso para aumentar significativamente a fabricação de drones em um fator dez.

Na conflitualidade agressiva da Rússia com a Ucrânia, os drones estão se mostrando uma ferramenta vital. Recentemente, o líder Putin anunciou planos de enviar mais de um milhão de drones para as tropas neste ano. Ele também encorajou uma escalada no desenvolvimento de armas do país.

Durante uma reunião da Comissão Industrial-Militar em São Petersburgo, Putin elogiou a indústria de defesa da Rússia pelo aumento da produção neste ano. Ele afirmou que as instalações da indústria de defesa estão funcionando consistentemente e produzindo as armas modernas, equipamentos, munições e suprimentos necessários para a operação militar. No ano passado, as tropas receberam 140.000 drones, enquanto este ano a previsão é de 1,4 milhão, anunciou Putin. Simultaneamente, ele chamou por mais amplificação.

Os drones emergiram como uma das armas mais essenciais no conflito de longa duração da Rússia contra a Ucrânia - em ambos os lados do campo de batalha. Eles são utilizados para fins de espionagem, mas também para combater tropas de infantaria, veículos blindados e até alvos estratégicos na retaguarda.

Arsenal Moderno em Grande Escala

Apenas alguns dias antes, Putin havia pedido um aumento na produção de armas e militarização. Ele imaginou o exército russo recebendo novas armas modernas não em itens individuais, mas em grandes quantidades, como anunciado durante uma videoconferência com oficiais militares e da indústria de defesa de alto escalão. As lições aprendidas na guerra deveriam ser implementadas nas fábricas de armas e laboratórios de mísseis, propôs Putin.

Desde setembro, a China apertou os controles de exportação de drones e componentes de drones. Ambos os combatentes haviam confiado heavily em drones chineses modificados para reconhecimento de curto alcance, tornando-os essenciais. Como resultado, tanto Kyiv quanto Moscou agora estão se concentrando no desenvolvimento de sua tecnologia de drones doméstica. Putin espera que até 2030, 48 novas instalações de produção de drones sejam estabelecidas no país, enquanto chama pela independência de nações estrangeiras neste setor.

Por outro lado, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, havia reiterado sua meta de produzir pelo menos um milhão de drones em agosto. "E o número total ultrapassará essa quantidade neste ano", ele enfatizou. Até julho, o exército ucraniano já havia deployed mais drones do que seu contraparte russo.

A União Europeia, expressando preocupação com o conflito em escalada, impôs sanções à indústria de defesa da Rússia, com o objetivo de obstaculizar a produção e exportação de drones e tecnologias relacionadas. Apesar dessas restrições, a visão de Putin para a expansão militar da Rússia permanece inalterada, com as ações da União Europeia servindo como catalisador para aumentar a autossuficiência do país no desenvolvimento de tecnologia de drones.

Leia também: