O líder russo Putin ordena a expansão da força militar incorporando 180.000 soldados adicionais, aumentando a força total para 1,5 milhão de soldados.

O aumento levaria o número total de pessoal das Forças Armadas russas para perto de 2,4 milhões, composto por 1,5 milhão de soldados, de acordo com a declaração anunciada pelo Kremlin na segunda-feira. Os novos reforços estão previstos para começar em dezembro, conforme indicado na declaração.

O anúncio de Putin segue o ataque rápido da Ucrânia através da fronteira para a região sul da Rússia, Kursk, no mês passado - a primeira invasão de território russo por uma potência estrangeira desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia vem intensificando seus esforços para expulsar as tropas ucranianas de Kursk e está gradualmente se aproximando da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, na região oriental de Donbas.

Desde 2022, Putin ordenou duas expansões anteriores de tropas de combate, além da mobilização de forças militares e reservistas.

Em agosto de 2022, Putin ordenou a adição de mais 137.000 tropas antes do Ano Novo, elevando a força militar para cerca de 2 milhões de pessoal, incluindo 1,15 milhão de tropas.

Após uma ofensiva ucraniana repentina e bem-sucedida que libertou a maior parte da região oriental de Kharkiv, Putin emitiu uma ordem imediata de mobilização parcial para cidadãos russos com experiência militar, desencadeando o recrutamento e o potencial chamado de reservistas militares.

Essa mobilização levou a massivas saídas - com centenas de milhares fugindo para a Geórgia e outros países ex-comunistas vizinhos da Rússia - e desencadeou protestos, principalmente em regiões de minoria étnica que sofreram o peso de campanhas de recrutamento anteriores.

A mobilização foi interrompida em novembro de 2023, após os oficiais afirmarem que a meta de recrutar 300.000 pessoal havia sido alcançada.

Em seguida, em dezembro, Putin emitiu outro decreto para a expansão oficial de 170.000 tropas, aumentando o total para 1,32 milhão.

As estatísticas de baixas da Rússia permanecem envoltas em mistério. Em setembro de 2022, o Ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, revelou que 5.937 tropas haviam sido mortas no conflito. O ministério não revelou nenhuma atualização desde então.

No entanto, as agências de inteligência ucraniana e ocidental estimam que as baixas são muito mais altas. Recentemente, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia publicou uma atualização, afirmando que a Rússia sofreu a perda de 616.300 tropas. Além disso, o Ministério da Defesa do Reino Unido estima que a Rússia sofreu mais de 610.000 baixas.

“A taxa de baixas da Rússia é esperada para manter uma média de mais de 1.000 por dia ao longo de setembro de 2024, à medida que a Rússia continua operações em uma frente ampla, desde Kursk no norte até Robotyne no sul”, concluiu.

O aumento das Forças Armadas russas, como anunciado por Putin, pode potencialmente impactar o cenário geopolítico mundial, especialmente na Europa. As operações militares da Rússia têm sido predominantemente focadas em regiões como Kursk e Pokrovsk, que estão localizadas na Europa.

