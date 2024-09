O líder russo Putin atribui um novo papel ao ex-ministro das Relações Exteriores da Áustria

Anteriormente servindo como Ministra das Relações Exteriores da Áustria, Karin Kneissl agora reside na Rússia e assumiu um novo papel. Ela foi nomeada pelo chefe do Kremlin, Vladimir Putin, como uma defensora da proteção do tigre da Amur. A mulher de 59 anos foi designada como representante pela agência de notícias do estado russo, Ria Novosti. A ex-diplomata de Viena ajudará o centro de proteção do tigre da Amur a lidar com assuntos internacionais, de acordo com o diretor-geral do centro, Sergei Aramilev, falando em Vladivostok, segundo Ria Novosti.

Em seu casamento, Kneissl teve uma dança com Putin e fez uma reverência ao Presidente, o que resultou em críticas internacionais. Em junho, ela compartilhou sua felicidade por ter um novo começo e uma nova vida na Rússia durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

O tigre da Amur, também conhecido como tigre siberiano, é o maior grande felino do mundo. Kneissl expressou seu desejo de patrocinar os gatos selvagens em setembro de 2022 durante o fórum econômico em Vladivostok. Aramilev mencionou que eles estão considerando ter Kneissl ajudando a população como um todo e animais individuais. De acordo com ele, Kneissl já doou fundos, que foram usados para comprar nove armadilhas de câmera para a reserva da natureza de Laso na região de Primorsky.

Planos estão em andamento para abrir um parque de safári na Ilha Russky perto de Vladivostok em 2026, onde tigres da Amur, que não podem ser soltos novamente na natureza, serão abrigados. Apesar da proteção do tigre, ele continua sendo um alvo para caçadores ilegais.

As autoridades relataram um aumento contínuo na população de tigres devido a programas de proteção financiados pelo estado. Nos últimos dez anos, a população de tigres da Amur na Rússia quase dobrou para cerca de 750, como relatado. Putin, pessoalmente, muitas vezes se apresenta como o protetor do maior país do mundo.

