O líder palestino, Abbas, incentiva os países membros das Nações Unidas a parar de entregar armas a Israel.

Abbas manifestou-se durante o debate da Assembleia Geral da ONU, que reuniu mais de cem líderes mundiais em Nova Iorque no terceiro dia, pedindo à comunidade internacional que suspenda o fornecimento de armas a Israel. Seu apelo foi: "Parem com esta atrocidade, parem de matar mulheres e crianças inocentes, ponham fim ao genocídio, parem com o envio de armas para Israel". Ele enfatizou: "Esta loucura deve parar, o mundo inteiro compartilha a culpa pelo sofrimento do nosso povo em Gaza e na Cisjordânia".

Durante a cúpula da ONU que dura uma semana, a crise do Oriente Médio é o tema principal dos discursos e das reuniões secretas. Na sexta-feira, o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, é esperado para se pronunciar perante a Assembleia Geral da ONU.

Após o ataque substancial contra Israel pelo grupo palestino islâmico radical, Hamas, em 7 de outubro, e o conflito subsequente em Gaza, a tensão na região aumentou significativamente. Nos últimos dias, a região norte de Israel tem sido alvo contínuo pelo grupo militante Hezbollah, aliado do Hamas. Em resposta, Israel executou sua maior operação militar contra a milícia iraniana apoiada pelo Irã, localizada no Líbano, há poucos dias.

Abbas também pediu aos líderes mundiais que estavam na cúpula da ONU que considerassem seu apelo para suspender o fornecimento de armas a Israel, após seu discurso emocionado na Assembleia Geral da ONU. Os líderes mundiais, incluindo aqueles que devem falar mais tarde na semana, como o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, agora estão sob pressão aumentada para abordar a crise em ascensão no Oriente Médio, com as palavras de Abbas ressoando fortemente entre a comunidade global.

Leia também: