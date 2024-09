O líder húngaro, Orban, pede financiamento da UE para projectos de infra-estruturas fronteiriças

Líder da Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orban, insiste que a UE deve arcar com os custos da segurança das fronteiras do país. " merecemos reembolso pelo alto custo de nossa vigilância fronteiriça", declarou Orban em uma entrevista de rádio. "Eles vão pagar, é só uma questão de quando", continuou. A discussão sobre se a UE deve financiar barreiras fronteiriças de seu orçamento ou se é uma questão nacional vem há muito tempo. A Hungria vem reforçando sua infraestrutura fronteiriça no sudeste há anos. Orban vem defendendo o apoio financeiro da UE para esses custos há algum tempo. Da mesma forma que a Hungria, outros países da UE, como a Polônia e os países bálticos, ergueram cercas em suas fronteiras orientais, incluindo para mitigar o fluxo de migrantes da Rússia e da Bielorrússia.

