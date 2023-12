O líder dos direitos civis afirma que os funcionários da AMC ignoraram a sua deficiência quando o expulsaram de um cinema na Carolina do Norte

Numa conferência de imprensa realizada na sexta-feira, o Bispo William Barber, de 60 anos, afirmou que a situação com o pessoal do teatro nunca deveria ter-se agravado e que considerava o incidente uma violação dos seus direitos ao abrigo da 14ª Emenda, que protege os direitos civis dos americanos.

Falando aos repórteres em Greenville, Carolina do Norte, onde ocorreu o incidente, Barber também forneceu novos detalhes, dizendo que ele foi uma das pessoas que ligou para o 911 porque se sentiu inseguro sobre a forma como estava a ser tratado pelos funcionários do teatro.

O líder dos direitos civis disse que os funcionários do cinema lhe pediram para sair da sessão de "The Color Purple" por causa de uma cadeira especial que ele tentou usar na secção para deficientes do cinema, informou anteriormente a CNN.

Barber, que já foi presidente da secção da NAACP na Carolina do Norte, disse que sofre de espondilite anquilosante, um tipo de artrite com que lida há décadas. Como resultado, ele caminha usando duas bengalas e usa uma cadeira especializada para aliviar o desconforto enquanto está sentado, disse ele à CNN. No vídeo do incidente partilhado por Barber com a CNN, a cadeira parece ter um encosto e não ter braços.

Ao responder se acreditava que a raça desempenhou um fator no confronto, Barber disse que o pessoal da AMC "não era branco", o que para ele sublinhou que "o errado é simplesmente errado", independentemente da cor da pele, disse ele.

"Nunca deveria ter sido uma situação de escalada policial, nunca deveria ter sido ameaçado de ser acusado de invasão de propriedade", disse Barber.

O Departamento de Polícia de Greenville confirmou que os agentes chegaram à AMC Fire Tower 12 depois de receberem uma chamada por invasão de propriedade. Os agentes disseram que o autor da chamada afirmou que um cliente estava a discutir com os funcionários e que estes queriam que o cliente fosse retirado.

Depois de uma conversa com Barber, ele concordou em deixar o cinema voluntariamente e não foram apresentadas queixas, de acordo com um comunicado da polícia de Greenville.

Barber disse que a visita à matiné do dia seguinte ao Natal foi planeada como uma recordação especial para a sua mãe de 90 anos. Barber disse que teve de a deixar com um assistente quando lhe foi pedido que abandonasse o cinema ou seria preso.

"Um dos gerentes (disse) 'qual é o problema'", recorda Barber.

"Qual é o problema? Os direitos civis e os direitos dos deficientes são importantes", disse ele.

Barber alega que as acções dos trabalhadores foram contrárias ao Título 3 da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência, "que prescreve a discriminação com base na deficiência e nos alojamentos públicos", afirmou.

Os representantes da AMC disseram, numa declaração obtida pela WITN, afiliada da CNN, que pediram desculpa a Barber.

"O Presidente e Diretor Executivo da AMC, Adam Aron, já lhe telefonou e planeia encontrar-se pessoalmente com ele em Greenville, NC, na próxima semana, para discutir esta situação e as boas obras em que o Bispo Barber tem estado envolvido ao longo dos anos", lê-se no comunicado. "Estamos também a rever as nossas políticas com as nossas equipas de teatro para ajudar a garantir que situações como esta não voltem a ocorrer."

Barber disse que se reunirá com representantes da AMC na terça-feira.

Em 1993, Barber juntou-se à Igreja Cristã Greenleaf, em Goldsboro, e nas três décadas seguintes tornou-se conhecido pelo seu trabalho, abordando questões como a pobreza, a desigualdade e o racismo. Foi presidente da secção da NAACP da Carolina do Norte de 2005 a 2017.

Zoe Sottile e Sharif Paget, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com