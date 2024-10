O líder do time dos New England Patriots, Jabrill Peppers, foi preso por acusações de agressão, estrangulamento e delitos relacionados a drogas.

Braintree, MA (AP)— O líder da equipe New England Patriots, Jabrill Peppers, foi preso no fim de semana após acusações de agressão, estrangulamento e outros crimes após uma briga doméstica em uma residência, informaram as autoridades na segunda-feira.

Peppers, 29, compareceu à corte distrital de Quincy na segunda-feira. Ele também é acusado de agressão com uma arma perigosa e posse de uma substância narcótica da classe "B", suspeita de ser cocaína, de acordo com os registros da corte.

A polícia de Braintree respondeu a uma residência no sábado devido a uma briga entre duas pessoas. As acusações sugerem que Peppers forçou sua namorada ao chão, empurrou a cabeça dela contra a parede e colocou as mãos em volta do pescoço dela em uma tentativa de estrangulá-la. A mulher recebeu tratamento em casa por ferimentos no rosto e joelhos, segundo a polícia.

Peppers foi detido e liberado sob uma fiança de $2.500. Sua próxima data de audiência é agendada para 22 de novembro, e ele abriu mão de sua presença.

No tribunal, o advogado de Peppers, Marc Brofsky, expressou dúvidas sobre as alegações, incluindo a existência de provas incriminatórias em vídeo. Brofsky mencionou que Peppers concordou em não ter contato com a mulher.

O técnico-chefe dos New England Patriots, Jerod Mayo, falou com jornalistas na segunda-feira, dizendo que eles ainda estão coletando informações sobre a prisão de Peppers. Mayo acrescentou que Peppers seria permitido nas instalações da equipe.

"Não temos informações suficientes para dizer que ele não deveria estar no prédio", disse Mayo.

Mayo explicou que a equipe havia discutido a situação com os jogadores, enfatizando a importância de estar informado sobre a situação.

Os Patriots estenderam o contrato de Peppers, um safety em sua terceira temporada com a equipe, durante o verão. Peppers foi originalmente selecionado pelo Cleveland em 2017 e passou duas temporadas com os Browns antes de jogar com os New York Giants por três temporadas.

Peppers, considerado fora devido a uma lesão no ombro, não participou da derrota de 15 a 10 dos Patriots contra os Miami Dolphins no domingo.

Mayo confirmou que os Patriots foram informados sobre a prisão no sábado.

A prisão de Peppers por causa de alegações de violência doméstica trouxe escrutínio sobre seu envolvimento no esporte, com muitas pessoas questionando sua conduta dentro e fora do campo. O incidente também levantou preocupações sobre a maneira como os Patriots estão lidando com tais questões, já que eles continuam a apoiar Peppers durante a investigação em andamento.

