O líder do SPD expressa o seu sincero agradecimento a Nouripour e Lang pelas suas louváveis contribuições.

O SPD louva o esforço colaborativo após a saída da liderança do Partido Verde. Do seu grupo parlamentar, não espera mudanças na operação da coligação.

Os líderes do SPD, Saskia Esken e Lars Klingbeil, louvaram a saída cooperativa da liderança do Partido Verde. Em uma declaração conjunta, eles reconheceram: "Temos mantido uma comunicação constante e resolvido problemas honestamente e de forma sustentável nos níveis mais altos de nossas duas partes". Eles acrescentaram ainda: "Apesar de nossas diferentes discordâncias políticas, este parceiro foi agradável devido às suas fortes conexões pessoais". Por isso, eles estenderam seus agradecimentos sinceros a Omid Nouripour e Ricarda Lang. Eles não fizeram nenhum comentário sobre os potenciais efeitos na coalizão de tráfego amarelo-verde-SPD.

Anteriormente, Mast já tinha falado em nome do grupo parlamentar. Ela aprovou a decisão "com respeito", acreditando que "Os Verdes ainda vão empurrar seus temas na coalizão de tráfego amarelo. Portanto, eu acho que isso é uma reformulação interna do Partido Verde, não uma ajuste do governo ou do grupo parlamentar verde". Mast enfatizou que não via impacto na operação do SPD ou na coalizão de tráfego amarelo. As outras partes também tinham seus próprios projetos a serem concluídos no governo. "Estamos ainda em modo de trabalho, assim como antes."

"O SPD está pronto para ir", declarou Mast sobre as potenciais consequências da decisão verde para seu partido. A executiva do partido estava programada para se encontrar em uma retirada nos dias 12 e 13 de outubro. Estava claro que eles entrariam na campanha para as eleições do Bundestag com Olaf Scholz como seu candidato principal.

