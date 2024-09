O líder do Rodel emite um aviso sobre a suposta irracionalidade em torno das Olimpíadas.

Há alguma controvérsia em torno dos eventos de Luge dos Jogos Olímpicos de 2026: a localidade escolhida é questionável e o Comitê Olímpico Internacional (COI) está empurrando para que esses eventos sejam realizados no exterior. Os organizadores têm um plano reserva, e é bastante inesperado.

Como confirmado por Thomas Schwab, CEO da federação alemã de BSD, ao SID, a pista de gelo artificial renovada em Königssee não será considerada para os eventos de Luge dos Jogos Olímpicos de 2026. Nem outras pistas alemãs, se o local italiano em Cortina d'Ampezzo não estiver pronto a tempo. Em vez disso, os organizadores têm algumas soluções incomuns em mente.

As informações do SID revelam que o Plano B incorpora três alternativas: uma pista de gelo artificial em Innsbruck-Igls, tão distante de Milão quanto Cortina; uma pista de gelo natural em St. Moritz; e o local em Lake Placid, Nova York, EUA.

Alemanha - Relutante, mas Preparada

Dado que o contrato para o canal de gelo em Cortina não foi concedido até fevereiro do ano passado, com o local previsto para estar pronto em março de 2025, o cronograma apertado exigiu um Plano B dos organizadores pelo COI, que defendeu que os eventos fossem realizados no exterior.

"Tínhamos concordado em ficar com três pistas alemãs, mas não houve pedido subsequente", afirmou Schwab na terça-feira: "Mas isso está bem". Do ponto de vista da Alemanha, esse Plano B é uma "última opção" indesejável: "Fizemos claro que esperamos os Jogos Olímpicos para nossos atletas na Itália, essa foi nossa prioridade. Somos responsáveis por nossos atletas; não queremos que eles sejam realocados longe dos Jogos Olímpicos. Isso é só queijo". No ano passado, a perspectiva de realocação causou controvérsia entre os atletas.

Alternativas "Inacreditáveis"

Os planos alternativos preferidos têm suas particularidades. St. Moritz, com sua pista de gelo natural, é vulnerável a restrições climáticas, com uma primavera quente que pode estragar as competições. Lake Placid, porém, representaria a maior separação dos eventos de luge dos Jogos de Inverno, mesmo levando em conta a diferença de fusos horários.

Quando questionado sobre os planos, Schwab também expressou ceticismo. "Não teria escolhido St. Moritz, e não tenho certeza de como eles chegaram a essa decisão", disse ele. Lake Placid, ele acrescentou, é "inacreditável". Eles estão na disputa principalmente porque afirmam que cobrirão todas as despesas, tornando os eventos de inverno olímpicos financeiramente indolores para o COI. "Isso é possível se você realmente quiser", disse Schwab. "Mas se é bom para o esporte é outra questão".

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está firmemente defendendo que os eventos de Luge dos Jogos Olímpicos de 2026 sejam realizados no exterior devido ao cronograma apertado e à incerteza em torno do local italiano em Cortina d'Ampezzo. Apesar da relutância, a Alemanha está preparada para ajudar com os planos alternativos, caso seja necessário.

O empurrão do COI para locais alternativos levou a algumas sugestões "inacreditáveis", de acordo com Thomas Schwab, como a realização dos eventos de luge em Lake Placid, Nova York, que resultaria na maior separação dos eventos dos Jogos de Inverno.

