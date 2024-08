- O líder do IMC reconhece que o conjunto de acções proposto tem um impacto mínimo na situação da migração.

O chefe da Conferência dos Ministros do Interior, Mike Stübgen, critica a falta de ações efetivas no pacote de segurança proposto pelo governo do tráfego de luz para reduzir o número de migrantes. "O governo do tráfego de luz permanece inativo no papel crucial de reduzir as ondas de migração", afirmou o ministro do Interior da CDU de Brandemburgo. "Todo esforço para aumentar as deportações perde sua relevância se mais de dez indivíduos entram diariamente para cada deportee."

Stübgen expressou suas preocupações sobre as medidas propostas. "É gratificante que o governo federal finalmente reconheça, após quase três anos, que sua política migratória anterior é em grande parte inadequada", disse Stübgen. "Algumas das medidas agora propostas parecem razoáveis". No entanto, uma avaliação abrangente só pode ser feita após a clara definição das ajustes legais planejados.

Stübgen propôs um banimento de entrada de países seguros.

O presidente da IMK sugeriu que os requerentes de asilo de países terceiros seguros não deveriam ser permitidos a entrada. "A implementação do artigo 16a da Lei Fundamental, que estabelece que indivíduos que entram por meio de um país seguro não têm direito a asilo na Alemanha, proporcionaria um alívio significativo", disse Stübgen. "No entanto, o governo do tráfego de luz falta a coragem de tomar as decisões necessárias."

De acordo com os planos da coalizão do tráfego de luz, os benefícios para migrantes que são responsabilidade de outro estado europeu e concordaram em aceitá-los, serão reduzidos. Os criminosos deveriam ser mais facilmente expulsos. Além disso, é proposto um banimento geral do porte de facas em ônibus e trens de longo curso, em festivais populares e outros grandes eventos. O pacote é uma resposta ao ataque com faca em Solingen na última sexta-feira, que resultou em três mortes e oito feridos.

A proposta de Stübgen de banir a entrada de países seguros poderia potencialmente deter o fluxo de migrantes entrando na Alemanha. Apesar das medidas propostas para reduzir os benefícios para migrantes e a expulsão mais fácil de criminosos, o influxo diário de migrantes continua a superar as deportações, o que dilui sua efetividade.

