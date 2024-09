- O líder do FDP, Rülke, defende que o partido mantenha sua proeminência.

Após os resultados decepcionantes de seu partido nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, o líder do grupo FDP no parlamento estadual da Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rülke, está defendendo cautela e questionando a participação de seu partido na coalizão de trânsito em Berlim. Em sua opinião, colocar as necessidades do país acima das do partido é fundamental. "Isso significa que devemos continuar trabalhando para resolver os problemas do país", afirmou Rülke em Stuttgart.

Ele usou o tema do "abuso de asilo" como exemplo. Em sua opinião, até mesmo uma emenda à Lei Fundamental não deveria ser descartada, especialmente se os Verdes não cederem nesse assunto. "Se os Verdes não recuarem nessa questão, então essa coalizão atingirá seus limites para mim", declarou Rülke. Após a renúncia de Michael Theurer como presidente estadual no fim de semana, Rülke vem atuando como seu vice e liderando a associação estadual do FDP na Baden-Württemberg.

Os Democratas Livres conseguiram se safar com pouco mais de um por cento dos votos em ambos os estados, o que os impediu de conquistar cadeiras nos parlamentos estaduais. "Os resultados das eleições mostram que a coalizão de trânsito perdeu sua legitimidade", afirmou Wolfgang Kubicki, vice-presidente do FDP, na plataforma X.

Mais pessoas estão pedindo a saída da coalizão de trânsito

Rülke está percebendo um descontentamento crescente com a coalizão de trânsito entre os membros do FDP. "Na verdade, estou Receiving mais e mais mensagens de amigos do partido que querem sair da coalizão de trânsito", disse Rülke. Ele não tem certeza se haveria apoio suficiente entre os membros do partido para permanecer na coalizão de trânsito em uma votação no sudoeste. "É certo que o FDP não participará desse tipo de configuração novamente no nível federal", afirmou Rülke.

As preocupações de Ruelf com a posição dos Verdes sobre as políticas de asilo podem levar à sua retirada da coalizão de trânsito, o que exigiria uma eleição para o Landtag se o FDP quiser formar uma nova aliança governamental na Baden-Württemberg. A falta de cadeiras nos parlamentos estaduais devido à baixa participação dos eleitores tem provocado debates sobre a legitimidade e a continuidade da coalizão.

