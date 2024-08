- O líder do FDP, Michael Theurer, declara a sua saída do cargo.

A facção liberal no estado de Baden-Württemberg, conhecida como FDP, está à procura de um novo líder. Em uma carta aos membros do partido, a atual figura de proa, Michael Theurer, declarou sua intenção de renunciar ao cargo em 1º de setembro. Ele também renunciará ao seu cargo no comitê executivo nacional do FDP, conforme declarado.

Theurer, que serve como Secretário Parlamentar de Estado no Ministério Federal dos Transportes e é responsável pelo transporte ferroviário, tem dado indiretas sobre sua partida há algum tempo. Com 57 anos, ele aceitou um cargo no conselho do Bundesbank. Ele anunciou oficialmente sua renúncia de todos os seus cargos no final de julho, citando a necessidade de neutralidade exigida por sua nova posição como a razão de sua partida.

Theurer liderou os Liberais do Sudoeste desde 2013. No verão passado, ele foi reeleito com uma impressionante votação de 78%. Nascido em Tübingen, este economista serviu como prefeito de Horb am Neckar de 1995 a 2009. Foi membro do parlamento estadual de Baden-Württemberg de 2001 a 2009 e, em seguida, serviu no Parlamento Europeu de 2017 até seu cargo mais recente como membro do parlamento federal alemão, o Bundestag, que ocupa desde 2017.

