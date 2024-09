- O líder do FDP em Hamburgo emite uma declaração de advertência sobre uma possível aliança governamental de coalizão.

Hamburg's FDP leader, Sonja Jacobsen, se opõe às crescentes demandas dentro do seu partido para dissolver a coalizão de trânsito de Berlim após os maus resultados eleitorais para os Liberais. "Aqueles que defendem a dissolução da coalizão de trânsito devem descrever explicitamente as implicações práticas", afirmou à agência de notícias alemã. "O resultado seriam meses de impasse político."

De acordo com Jacobsen, é crucial que as medidas do pacote de segurança sejam aprovadas e implementadas pelo parlamento. "Assim que o CDU nos estados demonstrar sua capacidade de impulsionar no nível federal o que eles exigem, isso será provado", acrescentou.

Após as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, as críticas dentro do FDP à continuação da coalizão de trânsito aumentaram. Os Democratas Livres conquistaram 0,9% dos segundos votos na Saxônia e 1,1% na Turíngia.

Jensen questiona a coalizão de trânsito

Gyde Jensen, vice-presidente do grupo parlamentar do FDP, também está entre aqueles que expressam dúvidas sobre a coalizão de trânsito. "Nos próximos dias, precisamos dar uma resposta definitiva se nosso país ainda se beneficia da coalizão de trânsito - ou se ela está até prejudicando nosso país e democracia", disse à rede editorial Alemanha (RND). "Se continuarmos a ignorar os problemas agora, isso seria simplesmente uma fuga da realidade."

Além disso, uma iniciativa popular chamada "Acorda, Liberdade" exige, em uma carta aberta: "Sr. Lindner: Saia da coalizão de trânsito ou renuncie." Eles enfatizam ainda: "A lealdade à coalizão de trânsito leva a uma perigosa perda de identidade para o FDP e será o fim do nosso partido." O líder do partido, Christian Lindner, deve agir ou dar lugar àqueles que o farão.

A carta aberta foi iniciada por um grupo semelhante àquele por trás da pesquisa de membros sobre a permanência na coalizão no final do ano passado. Uma saída da aliança governamental com o SPD e os Verdes foi vetada por pouco na pesquisa. Inicialmente, o interesse pela carta era limitado. Até a tarde de terça-feira, ela havia sido vista aproximadamente mil vezes.

