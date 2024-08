O líder do Bayern, Max Eberl, compartilha a "narrativa autêntica"

O diretor esportivo do Bayern Munich, Max Eberl, declarou de forma inequívoca que não haverá mais contratações pelo clube campeão, nem mesmo uma aquisição temporária do jogador do Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. "Isso é tudo. Não vamos trazer mais jogadores. Estamos absolutamente satisfeitos com a equipe que temos", disse Eberl, à beira do fechamento da janela de transferências.

No entanto, há uma possibilidade de que o ala lesionado Kingsley Coman deixe o clube para ir para a Arábia Saudita. A janela de transferências lá fica aberta até início de outubro, com o Al-Hilal supostamente interessado. Mas, antes do confronto do Bayern na Bundesliga (17:30 CET/DAZN e ntv.de live ticker) contra o SC Freiburg, Eberl mencionou que não há "nenhum indício significativo de uma reformulação da equipe".

Eberl tentou esclarecer a situação controversa de Tah, após muito alvoroço em torno dela, incluindo sua participação. Ele sente que foi "arrastado na lama e retratado de uma forma que não corresponde às negociações privadas".

A questão de Tah foi definitivamente encerrada para o Bayern, apesar das especulações. "O Leverkusen nos deu um prazo três semanas e meia atrás e exigiu esse valor antes disso. E eu escrevi para Simon Rolfes (Nota: Diretor esportivo do Bayer): Simon, obrigado pelo prazo. Obrigado pelo preço que você mencionou. Não podemos atender a nenhum deles. E isso é tudo." Eberl perguntou novamente se, com potenciais vendas e aumento de fundos, eles poderiam reconsiderar. "Não, não podemos - e então está tudo bem. E então ninguém sai prejudicado. Está tudo limpo", disse Eberl. A controvérsia em torno da transferência resultou na crítica do chefe do Leverkusen, Fernando Carro, a Eberl. "Eu não gosto particularmente de Max Eberl, nem um pouco. E eu não negociaria com ele", disse Carro. Mais tarde, ele se desculpou por seus comentários durante uma reunião com os torcedores.

Neste verão, o Bayern contratou Joao Palhinha, Michael Olise e Hiroki Ito por cerca de 130 milhões de euros. Além disso, Josip Stanisic voltou a Munique após sua temporada emprestada no Leverkusen. "Uma nova dinâmica revigorante entrou na equipe. Tudo parece incrivelmente positivo", disse Eberl. Agora, seu objetivo é "o triunfo máximo" e eles pretendem "trazer títulos de volta a Munique".

