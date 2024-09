O líder de Hesse, Rhein, defende uma reforma do sistema de asilo

Os talibãs mais uma vez perpetram flagelações públicas. Com base em alegações de conduta sexual inapropriada, quatro indivíduos receberam outra rodada de açoitadas no Afeganistão. Três desses indivíduos foram condenados a 39 chibatadas e um ano de prisão, de acordo com o Tribunal Supremo sob a autoridade do regime islâmico