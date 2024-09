- O líder da Venezuela está mais uma vez a avançar na celebração do Natal.

Durante uma grande agitação política na Venezuela, o Presidente Nicolás Maduro está optando por uma abordagem pouco convencional para aliviar as tensões, adiando o Natal quase três meses. Em um discurso televisionado para seus apoiadores, Maduro declarou: "Já é setembro, mas você já pode sentir o cheiro do Natal no ar. Como um gesto de gratidão ao povo resiliente, eu farei o Natal chegar mais cedo no dia 1º de outubro por meio de um decreto. O Natal traz paz, alegria e segurança."

Isso não é a primeira vez que Maduro opta por essa tática peculiar para desviar a atenção dos assuntos urgentes da Venezuela. Durante a pandemia da COVID-19 em 2020, ele adiou o Natal para o dia 15 de outubro, e no ano seguinte para o dia 4 de outubro.

Para comemorar o Natal antecipado, Maduro compartilhou um vídeo do Palácio de Miraflores decorado com árvores de Natal e enfeites. O governo socialista geralmente fornece pacotes de comida, incluindo presunto, às comunidades desfavorecidas em toda a Venezuela durante a temporada de festas.

Venezuela: Oponentes acusam Maduro de manipulação eleitoral

Uma eleição presidencial marcada por acusações de fraude ocorreu em 28 de julho. A comissão eleitoral pró-governo declarou Maduro, que está no poder desde 2013, como vencedor. No entanto, a oposição afirma que o governo em Caracas é culpado de manipulação eleitoral e afirma seu candidato, Edmundo González Urrutia, como vencedor. Na segunda-feira, um tribunal emitiu um mandado de prisão para o ex-diplomata em nome da procuradoria apoiada pelo governo.

Os Estados Unidos e vários países da América Latina reconheceram a vitória eleitoral de González. A União Europeia e a Organização dos Estados Americanos também questionam a legitimidade dos resultados oficiais da eleição. Protestos contra o resultado da eleição percebido como manipulado têm ocorrido na Venezuela e no exterior, liderados por vários críticos do governo.

Outros países estão de olho na situação política da Venezuela, já que veem as ações de Maduro como uma tentativa de desviar a atenção de outros assuntos prementes no país. Apesar das alegações de manipulação eleitoral, Maduro continua a afirmar sua posição, muitas vezes usando meios pouco convencionais como adiar o Natal.

Leia também: