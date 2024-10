O líder da equipa da Bayer dizimou a unidade ou coesão do seu colega de equipa.

Em seu 100º jogo sob o comando de Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen parecia estar a caminho de uma comemoração após oito minutos. No entanto, os renomados titãs do futebol alemão, de forma involuntária, presentearam a vitória ao recém-promovido Holstein Kiel. Lukas Hradecky, capitão do Leverkusen, ficou furioso.

Hradecky estava prestes a perder a compostura devido ao empate surpreendente contra os determinados azarões. Ele criticou a falta de mentalidade implacável que havia levado o time ao título no ano anterior: "Fomos campeões porque atacamos cada jogo como se nossas vidas dependessem disso. Não vi essa determinação inabalável para acabar com o jogo hoje."

Em vez disso, Hradecky afirmou que "involuntariamente deixamos o oponente sobreviver", após o empate em 2:2 (2:1). Ele atribuiu o ponto não merecido a uma falta de "pressão e ferocidade" que Kiel merecia. Alonso, cujo jogo de jubileu terminou em derrota, retirou-se para o vestiário após o apito final.

O Leverkusen tinha muito para discutir: após abrir 2:0 com Victor Boniface (4') e Jonas Hofmann (8'), o time basicamente deu uma pausa e seu erro foi punido por Max Geschwill (45+5) antes do intervalo. Fiete Arp (69', pênalti) virou o jogo e deu a surpresa. O Bayern Munich teve a chance de aumentar sua vantagem sobre o Leverkusen para cinco pontos no domingo contra o Eintracht Frankfurt.

"O vitória veio muito fácil, muito rápido. Não se pode abrir mão de uma vantagem de 2:0, independentemente de quem seja o adversário", disse Hradecky. Porath, jogador finlandês do Kiel, elogiou a atitude de sua equipe: "Jogos como esse mostram que sempre estamos na briga por pontos. Isso deve nos dar confiança nas próximas semanas."

Ridicularia dos torcedores do Kiel

O empate foi comemorado como vitória no campo pelo Kiel, assim como seus torcedores, que zombaram do Leverkusen de forma impiedosa: "E você aspira ser campeão alemão?", cantaram os torcedores do Kiel de forma irônica.

Enquanto isso, o capitão do meio-campo do Leverkusen, Granit Xhaka, havia pedido concentração total no campeonato após apresentações impressionantes contra o Bayern Munich (1:1) e o AC Milan (1:0). initially, it seemed his words had been heeded, with Leverkusen scoring twice early on. Alonso had reason to smile, but Leverkusen's third goal by Boniface was disallowed for offside (26').

Kiel found it difficult to penetrate beyond halfway, but as Leverkusen relaxed and made several mistakes, Kiel emerged from the shadows almost unexpectedly. Geschwill headed in from a corner just before half-time.

Leverkusen responded sluggishly, and Kiel gained confidence. Tapsoba made a last-ditch tackle to halt Benedikt Pichler's counter (67'). Leverkusen controlled the game but created few clear chances. Arp capitalized on their sloppiness following Jeremie Frimpong fouling Armin Gigovic in the box.

