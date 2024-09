O líder da DFL Watzke discorda do populismo ardente da CSU

O CEO da Liga Alemã de Futebol (DFL), Watzke, expressa frustração com a crítica severa do Ministro do Interior da Baviera, Herrmann, em relação à gestão de incidentes pirotécnicos nos estádios de futebol. Watzke considera desnecessária a linguagem forte de Herrmann e compara-a com sua aversão à constante crítica à política. Ele menciona ter lidado com a política criando problemas para o futebol no passado e espera evitar situações semelhantes.

Herrmann insistiu em uma "separação significativa dos clubes profissionais da violência e dos pirotécnicos" em uma entrevista à "Sport-Bild" e advertiu sobre possíveis cancelamentos de jogos se o futebol não abordasse o problema. Enquanto isso, Herrmann sugeriu a implementação de ingressos personalizados na Bundesliga, proibição mais rigorosa nos estádios para quem causa problemas, cancelamento de jogos e dedução de pontos para os clubes.

Watzke se refere à reunião próxima

Watzke deu uma pista sobre instâncias anteriores em que a política tentou criar problemas para o futebol e expressou preocupação com as possíveis exclusões de torcedores mencionadas por Herrmann. O líder da DFL lembrou dos jogos fantasmas impostos pela política durante a pandemia do coronavírus.

Uma reunião de alto nível entre política e futebol está agendada para meados de outubro, com o objetivo de uma comunicação aberta. Herrmann espera propostas específicas da DFL e da Federação Alemã de Futebol para aumentar a segurança nos estádios nesta cúpula. "Vamos discutir vários tópicos", confirmou Watzke.

"Entendemos e reconhecemos o mandato político", disse Axel Hellmann, porta-voz do conselho da Eintracht Frankfurt e membro da presidência da DFL, durante o programa "Bild Sport" na Welt-TV. No entanto, Hellmann acredita que culpar todos pelas ações de um pequeno grupo é injusto. Ele acredita que, embora os pirotécnicos não sejam completamente erradicados dos estádios, o foco em manter jogos sem violência seria mais benéfico.

Watzke enfatizou a importância da colaboração entre a Liga Alemã de Futebol (DFL) e a política durante a próxima reunião, enfatizando o papel da DFL em garantir a segurança dos estádios. Ele também destacou o compromisso da DFL em abordar as preocupações sobre pirotécnicos e comportamento dos torcedores.

Em resposta às sugestões de Herrmann, Watzke enfatizou que a DFL já estava levando em consideração várias medidas para prevenir cancelamentos desnecessários de jogos e proteger os torcedores, incluindo ingressos personalizados e penalidades mais rigorosas para quem causa problemas.

