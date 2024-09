- O líder da CDU, Voigt, perdeu o seu círculo eleitoral.

Na recente eleição estadual da Turíngia, a primeira escolha do CDU, Mario Voigt, não conseguiu garantir a votação direta em seu distrito. Ele conseguiu adquirir 37,4% dos votos iniciais no Saale-Holzland-Kreis II, o que o colocou atrás do candidato da AfD, Wiebke Muhsal, que recebeu 39,2% dos votos. Interessantemente, durante a eleição estadual de 2019, Voigt conseguiu um assento direto no parlamento estadual. Anteriormente, Muhsal serviu no parlamento estadual por seu partido de 2014 a 2019.

Servindo como chefe da fração do CDU no parlamento estadual de Erfurt desde 2020 e liderando a associação estadual desde 2022, o cientista político Voigt tem sido membro do parlamento desde 2009. Ao longo do último mandato legislativo, o CDU de Voigt teve dificuldades em alcançar acordos com o governo estadual vermelho-verde, especialmente na elaboração de planos orçamentários. No entanto, eles conseguiram aprovar vários projetos no parlamento, como uma redução de impostos, com o apoio da AfD. Durante a campanha, Voigt demonstrou suas diferenças com o líder da AfD, Björn Höcke, ao debater publicamente contra ele na televisão.

Distrito Saale-Holzland-Kreis II

Despite his historical success in securing a direct seat during the 2019 state election, Mario Voigt, the CDU's district leader in Saale-Holzland-Kreis II, failed to do so in the recent Thuringia state election. The CDU, led by Voigt as the head of their Erfurt state parliament faction and state association, has faced challenges in striking agreements with the red-red-green state government.

Leia também: