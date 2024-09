O líder da CDU, Voigt, expressa otimismo para uma maioria segura na Turíngia.

De acordo com Voigt, para ele, tudo se resume a abordar as preocupações genuínas do povo da Turíngia novamente. Ele citou o avanço econômico, as políticas educacionais e a segurança interna como áreas-chave. Segundo as últimas pesquisas, o AfD tem dominado na Turíngia. Uma maioria para a atual coalizão vermelho-verde-vermelho, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda), parece incerto com base nessas pesquisas.

Nas próximas eleições para o Landtag, o forte desempenho do AfD, segundo as pesquisas, pode influenciar o cenário político. Independentemente do resultado das eleições, Voigt enfatizou seu compromisso em abordar os problemas da Turíngia relacionados à economia, educação e segurança.

