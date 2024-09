O líder da CDU, Merz, elogia Merkel por suas realizações significativas ao longo de sua carreira política.

Após deixar a chancelaria, Angela Merkel tem evitado eventos públicos relacionados com seu partido político. No entanto, a CDU decidiu organizar uma festa de aniversário para seus 70 anos, e suas roulades caseiras estão recebendo críticas entusiásticas.

Na celebração na Alemanha, Merkel foi cercada por seus antigos associados políticos. O evento teve momentos que lembravam uma mesa-redonda de paz. O presidente da CDU, Friedrich Merz, e o ministro-presidente da Baviera, Markus Söder, deram as boas-vindas a Merkel antes do início das festividades.

Em seu discurso de abertura, Merz reconheceu as realizações políticas de Merkel, especialmente sua dedicação à liberdade e à curiosidade intelectual. Durante a crise do euro e a pandemia do coronavírus, ela desempenhou um papel significativo na unificação da Europa.

Merz expressou sua gratidão a Merkel por sua "carreira política de toda a vida". Ele concluiu seu discurso expressando a esperança de que ela continuaria a apoiar o partido, do qual ela não só é afiliada, mas também membro, como ela disse em sua última conferência de imprensa como chanceler.

Após o anúncio de Merz como candidato da CDU para chanceler, Merkel lhe desejou sorte e sucesso em seu novo cargo.

Elogios às Roulades de Merkel

O historiador de arte Horst Bredekamp foi convidado a dar uma palestra para a noite. Ele traçou uma jornada histórica da dialética do Iluminismo, através da importância das imagens, até a transformação causada pela internet. Bredekamp destacou a conscientização de Merkel sobre o potencial perigo da desintegração da Europa durante seu mandato como chanceler. Ele recordou carinhosamente ter conhecido Merkel muitos anos atrás através de seu marido, Joachim Sauer, e elogiou seu talento culinário, especialmente suas roulades.

Entre os presentes no evento estavam parlamentares da atual União, além de antigos políticos da CDU como Peter Altmaier, que ocupou vários cargos ministeriais sob Merkel, o ex-ministro-presidente da Hesse, Volker Bouffier, e a ex-presidente do Bundestag, Rita Süssmuth. Merkel comemorou seu aniversário em 17 de julho e não concorreu à eleição geral de 2021 após 16 anos no cargo. Ela liderou a CDU de 2000 a 2018. Em tempos como esses, os políticos devem lembrar que a liberdade não é inerente, mas algo que deve ser lutado consistentemente.

Em seu aniversário, Merz enviou a Merkel votos de felicidade através da plataforma X. Ele reconheceu suas três décadas de moldar a política alemã e de assumir cargos de liderança dentro da CDU, no parlamento e no governo. Merkel havia afastado Merz da liderança da fração da União no Bundestag em 2002, o que levou a uma relação tensa entre os dois.

Durante a celebração, as roulades caseiras de Merkel receberam elogios dos presentes, incluindo o historiador de arte Horst Bredekamp. A comissão, liderada pela ex-política Rita Süssmuth, elogiou Merkel por sua dedicação à preservação e promoção da liberdade na Alemanha e na Europa.

