- O líder da CDU, Merz, continua a evitar respostas durante o cenário da K-Question.

O líder do CDU, Friedrich Merz, continua a jogar suas cartas perto do peito em relação à escolha do candidato a chanceler da União, mesmo após as eleições na Saxônia e na Turíngia. Durante uma conferência de imprensa sobre os resultados das eleições em ambos os estados, ele reiterou o acordo com o líder da CSU, Markus Söder, sobre a escolha do timing: "Sempre dissemos 'final do verão'. O verão acabou de começar e ainda não acabou."

Söder falou anteriormente no festival folclórico Gillamoos, em Abensberg, na Baixa Baviera, afirmando que a União escolheria um único candidato para o cargo de chanceler federal entre os dois líderes poderosos do CDU e da CSU. Ele mencionou que historicamente, a CSU só propõe esse candidato se a CDU solicitar. "Para mim, ser líder de estado é a posição mais atraente. Mas eu não me esquivaria de liderar nosso país", acrescentou Söder, recebendo uma recepção calorosa.

Merz respondeu a esse anúncio: "As palavras de Markus Söder desta manhã não têm valor noticioso". Isso é típico dele. Eles concordaram em abordar esse assunto juntos no final do verão e propor uma decisão para ambas as lideranças partidárias. "E é exactly o que faremos."

Após o ambiente festivo do festival folclórico Gillamoos, Söder foi visto desfrutando de uma festa animada com moradores locais. Independentemente de sua posição preferida, uma campanha bem-sucedida da União depende de uma frente unida, com ambos o CDU e a CSU apoiando o candidato escolhido para o cargo de chanceler federal, transformando os próximos encontros partidários em eventos importantes.

Leia também: