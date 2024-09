- O líder da BSR defende um aumento da eliminação de resíduos sob o disfarce de liberdade.

A liberdade excessiva desfrutada pelos habitantes e visitantes de Berlim, segundo a chefe do serviço de gestão de resíduos BSR, Stephanie Otto, é o principal responsável pelo grande volume de lixo visto em certos distritos da cidade. Em uma entrevista ao Tagesspiegel, Otto afirmou: "Berlim não é consistentemente limpa ou suja. Muito depende da atitude das pessoas. (...) A sensação geral de liberdade que abraçamos às vezes leva as pessoas a se sentirem excepcionalmente livres, até mesmo quando se trata de jogar lixo no chão."

Otto não forneceu uma explicação para por que alguns distritos são mais poluídos do que outros, afirmando: "Não vou especular, não sou socióloga." No entanto, ela apontou que áreas como Alexanderplatz, Warschauer Straße em Friedrichshain e Hermannplatz em Neukölln recebem limpezas semanais, enquanto outras são atendidas dez vezes mais devido ao alto fluxo de visitantes. Esse alto tráfego resulta no acúmulo de grande quantidade de lixo. Apesar da disponibilidade de lixeiras laranjas extragrandes, algumas pessoas as ignoram e deixam seu lixo para trás, demonstrando falta de respeito pelos espaços públicos.

Otto defendeu penalidades mais severas, especialmente para aqueles envolvidos em descarte ilegal regular. Ela também sugeriu que os escritórios de ordem pública aumentem suas patrulhas para combater esse problema. De acordo com Otto, embalagens de uso único são o maior desafio. Embora as pessoas sejam obrigadas a usar recipientes reutilizáveis, a maioria opta por opções descartáveis ​​em vez disso. "As embalagens de uso único e os depósitos precisam ser mais caros."

Ao discutir resíduos domésticos, Otto observou que a redução per capita de 15% nos últimos dez anos é um desenvolvimento positivo. No entanto, melhorias ainda são necessárias na separação de resíduos, especialmente em prédios de apartamentos com espaço limitado para lixeiras. Isso pode levar à confusão, criando situações potencialmente perigosas. De fato, uma instalação de triagem de papel pegou fogo em 2021, presumivelmente devido a uma bateria de íon de lítio inflamando-se em uma lixeira de papel. Além disso, cartuchos de gás hilarante cheios de gás residual são frequentemente jogados fora, o que pode resultar em explosões devido ao seu manuseio descuidado.

Apesar dos esforços para melhorar a qualidade do ar durante o dia, o alto tráfego em áreas populares como Alexanderplatz, Warschauer Straße e Hermannplatz contribui para a poluição aumentada. A quantidade excessiva de lixo nessas áreas, mesmo quando há grandes lixeiras disponíveis, afeta negativamente a qualidade do ar durante o dia.

